Фондовые индексы АТР закрылись во вторник в основном в минусе

МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник преимущественно уменьшились, свидетельствуют данные торгов. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite сократился на 0,18%, до 3 821,83 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite – на 0,78%, до 2 467,01 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,7%, до 26 159,12 пункта. Южнокорейский KOSPI поднялся на 0,51%, до 3 486,19 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - увеличился на 0,4%, до 8 845,9 пункта. Торги в Японии во вторник не проводились в связи с выходным днем. По итогам торгов понедельника японский Nikkei 225 поднялся на 0,99%, до 45 493,66 пункта. В ходе торгов KOSPI вновь обновил исторический рекорд. Индексы Китая и Гонконга сократились на снижении техсектора и фармсектора. Так, в Гонконге акции Baidu подешевели на 5,4%, CSPC Pharmaceutical - на 4,7%, Sino Biopharmaceutical - на 4,5%, JD.com - на 4,4%. "Акции Китая в значительной степени зависят от макроэкономической политики, но принятые меры пока не оправдали ожиданий", - приводит агентство Рейтер мнение аналитиков UBS. Инвесторы обратили внимание на макростатистику. Композитный индекс деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг Австралии, по предварительной оценке, в сентябре снизился до 52,1 пункта с 55,5 пункта в августе, что оказалось выше прогноза в 50,4 пункта. PMI услуг Австралии опустился до 52 пунктов с 55,8 пункта ранее, промышленности – до 51,6 пункта с 53 пунктов в августе (прогнозы составляли 51 пункт и 52,7 пункта соответственно). Цены производителей (PPI) Южной Кореи в августе в годовом выражении, по предварительной оценке, выросли на 0,6% при прогнозе роста на 0,3%, в месячном выражении – сократились на 0,1%, тогда как прогнозировался рост на 0,5%.

