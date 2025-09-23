Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Чистая прибыль банков в августе снизилась почти в два раза - 23.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250923/bank-862674771.html
Чистая прибыль банков в августе снизилась почти в два раза
Чистая прибыль банков в августе снизилась почти в два раза - 23.09.2025, ПРАЙМ
Чистая прибыль банков в августе снизилась почти в два раза
Чистая прибыль российских банков в августе уменьшилась почти в 2 раза - до 203 миллиардов рублей с 397 миллиардов рублей в июле, говорится в... | 23.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-23T18:37+0300
2025-09-23T18:37+0300
банки
финансы
россия
банк россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859564850_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_7712849c0d2f2d6b88eb4a5279c0b9f8.jpg
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Чистая прибыль российских банков в августе уменьшилась почти в 2 раза - до 203 миллиардов рублей с 397 миллиардов рублей в июле, говорится в информационно-аналитическом материале Банка России "О развитии банковского сектора РФ". "Чистая прибыль (за вычетом дивидендов от российских дочерних банков) уменьшилась почти в два раза, до 203 миллиардов рублей после 397 миллиардов рублей в июле, а доходность на капитал (ROE) – до 13,0 с 24,9%", - говорится в материалах регулятора. Отмечается, что совокупный финансовый результат сектора составил 207 миллиардов рублей, что сопоставимо с прибылью. В августе переоценка ценных бумаг, отражаемая напрямую в капитале, была незначительной (4 миллиарда рублей), сообщает также регулятор.
https://1prime.ru/20250826/tsb-861278884.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859564850_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_77508d289cb76a0e1ca07a6d73bc0341.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
банки, финансы, россия, банк россия
Банки, Финансы, РОССИЯ, банк Россия
18:37 23.09.2025
 
Чистая прибыль банков в августе снизилась почти в два раза

ЦБ сообщил о снижении чистой прибыли банков в августе почти в 2 раза, до 203 млрд рублей

© РИА Новости . Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкБанкноты номиналом 2000 рублей
Банкноты номиналом 2000 рублей - ПРАЙМ, 1920, 23.09.2025
Банкноты номиналом 2000 рублей. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Чистая прибыль российских банков в августе уменьшилась почти в 2 раза - до 203 миллиардов рублей с 397 миллиардов рублей в июле, говорится в информационно-аналитическом материале Банка России "О развитии банковского сектора РФ".
"Чистая прибыль (за вычетом дивидендов от российских дочерних банков) уменьшилась почти в два раза, до 203 миллиардов рублей после 397 миллиардов рублей в июле, а доходность на капитал (ROE) – до 13,0 с 24,9%", - говорится в материалах регулятора.
Отмечается, что совокупный финансовый результат сектора составил 207 миллиардов рублей, что сопоставимо с прибылью. В августе переоценка ценных бумаг, отражаемая напрямую в капитале, была незначительной (4 миллиарда рублей), сообщает также регулятор.
Рублевые купюры разного достоинства - ПРАЙМ, 1920, 26.08.2025
Российские банки в июле увеличили чистую прибыль на 1,3 процента
26 августа, 17:35
 
БанкиФинансыРОССИЯбанк Россия
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала