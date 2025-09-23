Чистая прибыль банков в августе снизилась почти в два раза

https://1prime.ru/20250923/bank-862674771.html

МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Чистая прибыль российских банков в августе уменьшилась почти в 2 раза - до 203 миллиардов рублей с 397 миллиардов рублей в июле, говорится в информационно-аналитическом материале Банка России "О развитии банковского сектора РФ". "Чистая прибыль (за вычетом дивидендов от российских дочерних банков) уменьшилась почти в два раза, до 203 миллиардов рублей после 397 миллиардов рублей в июле, а доходность на капитал (ROE) – до 13,0 с 24,9%", - говорится в материалах регулятора. Отмечается, что совокупный финансовый результат сектора составил 207 миллиардов рублей, что сопоставимо с прибылью. В августе переоценка ценных бумаг, отражаемая напрямую в капитале, была незначительной (4 миллиарда рублей), сообщает также регулятор.

