Банки в августе нарастили розничное кредитование на 0,8% - 23.09.2025
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Банки РФ в августе нарастили розничное кредитование на 0,8% по сравнению с июлем, корпоративное - на 1,6%, говорится в информационно-аналитическом материале Банка России "О развитии банковского сектора РФ в августе". Согласно данным регулятора, портфель розничных кредитов российских банков в августе вырос на 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем и составил 37,1 миллиарда рублей. Портфель корпоративных кредитов в российских банках в августе вырос на 1,6% - до 89,2 миллиарда рублей.
банки, финансы, россия, рф, банк россия
Банки, Финансы, РОССИЯ, РФ, банк Россия
18:54 23.09.2025
 
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Банки РФ в августе нарастили розничное кредитование на 0,8% по сравнению с июлем, корпоративное - на 1,6%, говорится в информационно-аналитическом материале Банка России "О развитии банковского сектора РФ в августе".
Согласно данным регулятора, портфель розничных кредитов российских банков в августе вырос на 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем и составил 37,1 миллиарда рублей.
Портфель корпоративных кредитов в российских банках в августе вырос на 1,6% - до 89,2 миллиарда рублей.
Здание Центрального банка РФ - ПРАЙМ, 1920, 16.09.2025
ЦБ отметил ухудшение условий кредитования предприятий
16 сентября, 14:53
 
БанкиФинансыРОССИЯРФбанк Россия
 
 
Заголовок открываемого материала