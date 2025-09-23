https://1prime.ru/20250923/bank-862675543.html
Банки в августе нарастили розничное кредитование на 0,8%
Банки в августе нарастили розничное кредитование на 0,8% - 23.09.2025, ПРАЙМ
Банки в августе нарастили розничное кредитование на 0,8%
Банки РФ в августе нарастили розничное кредитование на 0,8% по сравнению с июлем, корпоративное - на 1,6%, говорится в информационно-аналитическом материале... | 23.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-23T18:54+0300
2025-09-23T18:54+0300
2025-09-23T18:54+0300
банки
финансы
россия
рф
банк россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/13/860907643_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_fa38af139f1f829b97aae7168550c94f.jpg
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Банки РФ в августе нарастили розничное кредитование на 0,8% по сравнению с июлем, корпоративное - на 1,6%, говорится в информационно-аналитическом материале Банка России "О развитии банковского сектора РФ в августе". Согласно данным регулятора, портфель розничных кредитов российских банков в августе вырос на 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем и составил 37,1 миллиарда рублей. Портфель корпоративных кредитов в российских банках в августе вырос на 1,6% - до 89,2 миллиарда рублей.
https://1prime.ru/20250916/tsb-862340279.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/13/860907643_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_2df53dffac8f0f4fc18095f5ea9a2c8f.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
банки, финансы, россия, рф, банк россия
Банки, Финансы, РОССИЯ, РФ, банк Россия
Банки в августе нарастили розничное кредитование на 0,8%
ЦБ: розничное кредитование в России в августе выросло на 0,8% по сравнению с июлем
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Банки РФ в августе нарастили розничное кредитование на 0,8% по сравнению с июлем, корпоративное - на 1,6%, говорится в информационно-аналитическом материале Банка России "О развитии банковского сектора РФ в августе".
Согласно данным регулятора, портфель розничных кредитов российских банков в августе вырос на 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем и составил 37,1 миллиарда рублей.
Портфель корпоративных кредитов в российских банках в августе вырос на 1,6% - до 89,2 миллиарда рублей.
ЦБ отметил ухудшение условий кредитования предприятий