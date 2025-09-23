https://1prime.ru/20250923/bank-862675543.html

Банки в августе нарастили розничное кредитование на 0,8%

МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Банки РФ в августе нарастили розничное кредитование на 0,8% по сравнению с июлем, корпоративное - на 1,6%, говорится в информационно-аналитическом материале Банка России "О развитии банковского сектора РФ в августе". Согласно данным регулятора, портфель розничных кредитов российских банков в августе вырос на 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем и составил 37,1 миллиарда рублей. Портфель корпоративных кредитов в российских банках в августе вырос на 1,6% - до 89,2 миллиарда рублей.

