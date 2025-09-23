Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Всемирный банк может выделить Аргентине до $4 млрд - 23.09.2025
Всемирный банк может выделить Аргентине до $4 млрд
Всемирный банк может выделить Аргентине до $4 млрд - 23.09.2025, ПРАЙМ
Всемирный банк может выделить Аргентине до $4 млрд
Всемирный банк может выделить Аргентине, испытывающей серьезные финансовые проблемы, до 4 миллиардов долларов на поддержку реформ в ближайшие месяцы, сообщил... | 23.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-23T23:51+0300
2025-09-23T23:51+0300
финансы
банки
аргентина
всемирный банк
https://cdnn.1prime.ru/img/76266/59/762665998_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_c1422ff9636b3977528bc7d410ee514d.jpg
БУЭНОС-АЙРЕС, 23 сен - ПРАЙМ. Всемирный банк может выделить Аргентине, испытывающей серьезные финансовые проблемы, до 4 миллиардов долларов на поддержку реформ в ближайшие месяцы, сообщил банк. "Группа Всемирного банка объявила сегодня об ускорении поддержки Аргентины, сочетая государственное финансирование с инвестициями частного сектора для выделения до 4 миллиардов долларов в ближайшие месяцы на поддержку реформ страны и реализацию долгосрочной программы роста", - говорится в сообщении. Пакет мер будет сосредоточен на развитии горнодобывающей промышленности и критически важных минералов, развитии туризма как источника занятости, расширении доступа к энергоресурсам, укреплении цепочек поставок и финансировании для малого и среднего бизнеса. Все предлагаемые операции подлежат одобрению советом исполнительных директоров Всемирного банка.
аргентина
финансы, банки, аргентина, всемирный банк
Финансы, Банки, АРГЕНТИНА, Всемирный банк
Всемирный банк может выделить Аргентине до $4 млрд

Всемирный банк планирует выделить Аргентине до $4 млрд на поддержку реформ

© flickr.com / FinizioФлаг Аргентины
Флаг Аргентины - ПРАЙМ, 1920, 23.09.2025
Флаг Аргентины. Архивное фото
© flickr.com / Finizio
БУЭНОС-АЙРЕС, 23 сен - ПРАЙМ. Всемирный банк может выделить Аргентине, испытывающей серьезные финансовые проблемы, до 4 миллиардов долларов на поддержку реформ в ближайшие месяцы, сообщил банк.
"Группа Всемирного банка объявила сегодня об ускорении поддержки Аргентины, сочетая государственное финансирование с инвестициями частного сектора для выделения до 4 миллиардов долларов в ближайшие месяцы на поддержку реформ страны и реализацию долгосрочной программы роста", - говорится в сообщении.
Пакет мер будет сосредоточен на развитии горнодобывающей промышленности и критически важных минералов, развитии туризма как источника занятости, расширении доступа к энергоресурсам, укреплении цепочек поставок и финансировании для малого и среднего бизнеса.
Все предлагаемые операции подлежат одобрению советом исполнительных директоров Всемирного банка.
Всемирный банк выделил Таджикистану грант в $50 млн
22 августа, 20:09
Всемирный банк выделил Таджикистану грант в $50 млн
22 августа, 20:09
 
ФинансыБанкиАРГЕНТИНАВсемирный банк
 
 
Заголовок открываемого материала