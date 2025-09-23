https://1prime.ru/20250923/bank-862682012.html

Всемирный банк может выделить Аргентине до $4 млрд

2025-09-23T23:51+0300

финансы

банки

аргентина

всемирный банк

БУЭНОС-АЙРЕС, 23 сен - ПРАЙМ. Всемирный банк может выделить Аргентине, испытывающей серьезные финансовые проблемы, до 4 миллиардов долларов на поддержку реформ в ближайшие месяцы, сообщил банк. "Группа Всемирного банка объявила сегодня об ускорении поддержки Аргентины, сочетая государственное финансирование с инвестициями частного сектора для выделения до 4 миллиардов долларов в ближайшие месяцы на поддержку реформ страны и реализацию долгосрочной программы роста", - говорится в сообщении. Пакет мер будет сосредоточен на развитии горнодобывающей промышленности и критически важных минералов, развитии туризма как источника занятости, расширении доступа к энергоресурсам, укреплении цепочек поставок и финансировании для малого и среднего бизнеса. Все предлагаемые операции подлежат одобрению советом исполнительных директоров Всемирного банка.

аргентина

