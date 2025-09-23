https://1prime.ru/20250923/banknota-862648275.html
Банк России начал работу над созданием новой банкноты номиналом 500 рублей
Банк России начал работу над созданием новой банкноты номиналом 500 рублей, она будет выполнена в сиренево-фиолетовых оттенках, рассказал в интервью РИА Новости
Белов: новая банкнота в 500 рублей будет выполнена в сиренево-фиолетовых оттенках
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Банк России начал работу над созданием новой банкноты номиналом 500 рублей, она будет выполнена в сиренево-фиолетовых оттенках, рассказал в интервью РИА Новости заместитель председателя ЦБ РФ Сергей Белов.
"Да, мы начали работать над созданием банкноты номиналом 500 рублей... Новая пятисотка будет выполнена в сиренево-фиолетовых оттенках, что и ее предшественница",- рассказал он.
Белов подчеркнул, что ЦБ придерживается той цветовой палитры, которая была характерна для банкнот образца 1997 года, чтобы люди могли легко распознавать номиналы.
Он напомнил, что новая купюра в 500 рублей будет посвящена Северо-Кавказскому федеральному округу и его центру - городу Пятигорску, еще в 2022 году эксперты региональной рабочей группы сформировали предварительный список достопримечательностей. Затем ЦБ взял паузу, потому что надо было завершить работу над 1000-рублевой банкнотой, добавил Белов.
"Сейчас мы готовимся к очередному этапу выбора символов для банкноты 500 рублей. В конце сентября планируем провести заседание Консультативного совета. Его участники определят перечень объектов, которые затем мы вынесем на общественное онлайн голосование",- подчеркнул он.
