https://1prime.ru/20250923/banknota-862664574.html

ЦБ выберет символы для онлайн-голосования для банкноты в 500 рублей

ЦБ выберет символы для онлайн-голосования для банкноты в 500 рублей - 23.09.2025, ПРАЙМ

ЦБ выберет символы для онлайн-голосования для банкноты в 500 рублей

Заседание Консультативного совета по банкнотам Банка России, на котором состоится обсуждение символов для банкноты номиналом 500 рублей, состоится 30 сентября,... | 23.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-23T15:23+0300

2025-09-23T15:23+0300

2025-09-23T15:23+0300

экономика

банк россии

эльвира набиуллина

финансы

банки

гознак

https://cdnn.1prime.ru/img/83919/60/839196086_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_a57daed6759302899e5046be194ceb06.jpg

МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Заседание Консультативного совета по банкнотам Банка России, на котором состоится обсуждение символов для банкноты номиналом 500 рублей, состоится 30 сентября, сообщает регулятор. В интервью РИА Новости зампред Банка России Сергей Белов рассказал, что новая купюра в 500 рублей будет выполнена в сиренево-фиолетовых оттенках, регулятор придерживается той цветовой палитры, которая была характерна для банкнот образца 1997 года, чтобы люди могли легко распознавать номиналы. "Заседание Консультативного совета по банкнотам Банка России состоится 30 сентября 2025 года в 12:00… обсудят символы для банкноты номиналом 500 рублей, посвященной Северо-Кавказскому федеральному округу и городу Пятигорску, и определят итоговый перечень объектов для народного онлайн-голосования",- сказано в сообщении. Отмечается, что в заседании примут участие глава Банка России Эльвира Набиуллина, зампред ЦБ Сергей Белов, генеральный директор Национального центра "Россия" Наталья Виртуозова и члены Консультативного совета. "В дальнейшем каждому участнику народного голосования предстоит выбрать один символ для лицевой стороны банкноты и еще один - для оборотной. В список для лицевой стороны войдут достопримечательности города Пятигорска, для оборотной - известные памятники, исторические и современные здания, объекты культурного наследия разных регионов округа", - рассказали в Банке России. По итогам голосования будет составлен рейтинг символов, которые художники Банка России и АО "Гознак" будут использовать при разработке дизайна банкноты.

https://1prime.ru/20250923/banknoty-862651607.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

банк россии, эльвира набиуллина, финансы, банки, гознак