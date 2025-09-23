Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЦБ выберет символы для онлайн-голосования для банкноты в 500 рублей
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Заседание Консультативного совета по банкнотам Банка России, на котором состоится обсуждение символов для банкноты номиналом 500 рублей, состоится 30 сентября, сообщает регулятор. В интервью РИА Новости зампред Банка России Сергей Белов рассказал, что новая купюра в 500 рублей будет выполнена в сиренево-фиолетовых оттенках, регулятор придерживается той цветовой палитры, которая была характерна для банкнот образца 1997 года, чтобы люди могли легко распознавать номиналы. "Заседание Консультативного совета по банкнотам Банка России состоится 30 сентября 2025 года в 12:00… обсудят символы для банкноты номиналом 500 рублей, посвященной Северо-Кавказскому федеральному округу и городу Пятигорску, и определят итоговый перечень объектов для народного онлайн-голосования",- сказано в сообщении. Отмечается, что в заседании примут участие глава Банка России Эльвира Набиуллина, зампред ЦБ Сергей Белов, генеральный директор Национального центра "Россия" Наталья Виртуозова и члены Консультативного совета. "В дальнейшем каждому участнику народного голосования предстоит выбрать один символ для лицевой стороны банкноты и еще один - для оборотной. В список для лицевой стороны войдут достопримечательности города Пятигорска, для оборотной - известные памятники, исторические и современные здания, объекты культурного наследия разных регионов округа", - рассказали в Банке России. По итогам голосования будет составлен рейтинг символов, которые художники Банка России и АО "Гознак" будут использовать при разработке дизайна банкноты.
15:23 23.09.2025
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка РФ
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Заседание Консультативного совета по банкнотам Банка России, на котором состоится обсуждение символов для банкноты номиналом 500 рублей, состоится 30 сентября, сообщает регулятор.
В интервью РИА Новости зампред Банка России Сергей Белов рассказал, что новая купюра в 500 рублей будет выполнена в сиренево-фиолетовых оттенках, регулятор придерживается той цветовой палитры, которая была характерна для банкнот образца 1997 года, чтобы люди могли легко распознавать номиналы.
"Заседание Консультативного совета по банкнотам Банка России состоится 30 сентября 2025 года в 12:00… обсудят символы для банкноты номиналом 500 рублей, посвященной Северо-Кавказскому федеральному округу и городу Пятигорску, и определят итоговый перечень объектов для народного онлайн-голосования",- сказано в сообщении.
Отмечается, что в заседании примут участие глава Банка России Эльвира Набиуллина, зампред ЦБ Сергей Белов, генеральный директор Национального центра "Россия" Наталья Виртуозова и члены Консультативного совета.
"В дальнейшем каждому участнику народного голосования предстоит выбрать один символ для лицевой стороны банкноты и еще один - для оборотной. В список для лицевой стороны войдут достопримечательности города Пятигорска, для оборотной - известные памятники, исторические и современные здания, объекты культурного наследия разных регионов округа", - рассказали в Банке России.
По итогам голосования будет составлен рейтинг символов, которые художники Банка России и АО "Гознак" будут использовать при разработке дизайна банкноты.
ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 23.09.2025
В ЦБ ответили на вопрос о выпуске пластиковых банкнот
