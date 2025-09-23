https://1prime.ru/20250923/banknoty-862651607.html
В ЦБ ответили на вопрос о выпуске пластиковых банкнот
В ЦБ ответили на вопрос о выпуске пластиковых банкнот - 23.09.2025, ПРАЙМ
В ЦБ ответили на вопрос о выпуске пластиковых банкнот
ЦБ РФ не планирует выпуск пластиковых банкнот, для России это нецелесообразно, рассказал в интервью РИА Новости заместитель председателя Банка России Сергей... | 23.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-23T10:26+0300
2025-09-23T10:26+0300
2025-09-23T10:26+0300
экономика
банк россии
банкноты
финансы
банки
https://cdnn.1prime.ru/img/84059/08/840590809_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_50e68e544fc0d7e856e127656801cff8.jpg
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. ЦБ РФ не планирует выпуск пластиковых банкнот, для России это нецелесообразно, рассказал в интервью РИА Новости заместитель председателя Банка России Сергей Белов. "Нет, не планируем", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. Белов рассказал, что бумажные банкноты обладают более совершенным защитным комплексом, который невозможно создать на полимере. "В мире полимерные банкноты в основном обращаются в странах с жарким и влажным климатом. Для России это просто нецелесообразно", - пояснил он. Он напомнил, что ЦБ в 2018 году выпустил памятную банкноту, посвященную Чемпионату мира по футболу, на полимерной подложке. "Но для изготовления банкнот, которые находятся в регулярном обращении, мы не используем такой банкнотный субстрат", - заключил он.
https://1prime.ru/20250923/banknota-862648275.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84059/08/840590809_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_d18ccf693b3e5021c8c834266739f1cd.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
банк россии, банкноты, финансы, банки
Экономика, Банк России, банкноты, Финансы, Банки
В ЦБ ответили на вопрос о выпуске пластиковых банкнот
Белов: ЦБ считает выпуск пластиковых банкнот в России нецелесообразным
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. ЦБ РФ не планирует выпуск пластиковых банкнот, для России это нецелесообразно, рассказал в интервью РИА Новости заместитель председателя Банка России Сергей Белов.
"Нет, не планируем", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
Белов рассказал, что бумажные банкноты обладают более совершенным защитным комплексом, который невозможно создать на полимере.
"В мире полимерные банкноты в основном обращаются в странах с жарким и влажным климатом. Для России это просто нецелесообразно", - пояснил он.
Он напомнил, что ЦБ в 2018 году выпустил памятную банкноту, посвященную Чемпионату мира по футболу, на полимерной подложке. "Но для изготовления банкнот, которые находятся в регулярном обращении, мы не используем такой банкнотный субстрат", - заключил он.
Банк России начал работу над созданием новой банкноты номиналом 500 рублей