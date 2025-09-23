В ЦБ ответили на вопрос о выпуске пластиковых банкнот

https://1prime.ru/20250923/banknoty-862651607.html

МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. ЦБ РФ не планирует выпуск пластиковых банкнот, для России это нецелесообразно, рассказал в интервью РИА Новости заместитель председателя Банка России Сергей Белов. "Нет, не планируем", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. Белов рассказал, что бумажные банкноты обладают более совершенным защитным комплексом, который невозможно создать на полимере. "В мире полимерные банкноты в основном обращаются в странах с жарким и влажным климатом. Для России это просто нецелесообразно", - пояснил он. Он напомнил, что ЦБ в 2018 году выпустил памятную банкноту, посвященную Чемпионату мира по футболу, на полимерной подложке. "Но для изготовления банкнот, которые находятся в регулярном обращении, мы не используем такой банкнотный субстрат", - заключил он.

