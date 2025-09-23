https://1prime.ru/20250923/birzha-862653388.html

Петербургская биржа ужесточила правила торгов дизтопливом

МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Петербургская биржа ужесточила требования к заявкам на покупку дизельного топлива, в частности лимиты на рост котировок с отгрузкой по железной дороге и трубе снизились до 0,01% с прежних 0,5%, также ограничился объем закупки одним участником торгов, сообщил РИА Новости источник в отрасли. По его словам, "предельные границы колебания цены дизеля на условиях поставки "франко-вагон станция отправления", "франко-вагон станция отправления ОТП" и "франко-труба" теперь составляют +0,01%/-20% от текущей рыночной цены по биржевому инструменту". Кроме того, в режимах накопления заявок покупателя и на аукционе открытия от одного участника торгов допустима подача одной заявки на покупку одного лота с отгрузкой по железной дороге и нефтепродуктопроводу. В режиме "Двусторонний встречный аукцион" от одного участника торгов допустима подача не более 15 заявок на покупку не более трех лотов в каждой заявке с поставкой по ж\д или по трубе, а также не более 10 заявок на покупку не более двух лотов в каждой заявке с поставкой по трубе. Ранее биржа корректировала правила торгов бензином. Предельные границы колебания цены Аи-92 и Аи-95 с поставкой железнодорожным транспортом составляют +0,01% или -20% от текущей цены. Введен режим накопления заявок покупателей и режим аукциона открытия: от одного участника торгов по одному биржевому инструменту для бензина допустима подача только одной заявки на покупку лота. Также действует двусторонний встречный аукцион: по одному инструменту от одного участника торгов допустима подача до 15 заявок на покупку в объеме до трех лотов в каждой заявке. В Минэнерго РФ тогда объясняли РИА Новости, что правила вводятся на время. Мера нацелена на охлаждение завышенного спроса в оптовом сегменте. В августе цена бензина обновила рекорды, державшиеся с сентября 2023 года. Уже к концу месяца стоимость Аи-95 отступила от максимумов, а марка Аи-92 в сентябре продолжила рекордный рост.

