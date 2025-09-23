Биржи Европы закрылись преимущественно в плюсе

https://1prime.ru/20250923/birzha-862677019.html

МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы завершили торги вторника преимущественно в плюсе после публикации макростатистики по еврозоне и Великобритании, свидетельствуют данные бирж. По итогам дня британский индекс FTSE 100 снизился на 0,04% - до 9 223,32 пункта, французский CAC 40 вырос на 0,54% - до 7 872,02 пункта, немецкий DAX - на 0,36%, до 23 611,33 пункта. Композитный индекс деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг еврозоны, согласно предварительной оценке, в сентябре вырос чуть сильнее ожиданий - до 51,2 пункта с 51 пункта месяцем ранее. Кроме того, индекс деловой активности в сфере услуг стран европейского валютного блока, по предварительной оценке, неожиданно вырос - до самого высокого за 9 месяцев значения в 51,4 пункта с 50,5 пункта в августе. PMI промышленности еврозоны снизился в сентябре до 49,5 пункта с 50,7 пункта месяцем ранее, ожидалось сохранение показателя. При этом композитный PMI в Великобритании, согласно предварительным данным, сократился до 51 пункта с 53,5 пункта. Аналитики ожидали снижения показателя только до 53 пунктов.

