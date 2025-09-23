https://1prime.ru/20250923/biznes-862646433.html

Индийский бизнес утроил присутствие в России за четыре года

Индийский бизнес утроил присутствие в России за четыре года - 23.09.2025, ПРАЙМ

Индийский бизнес утроил присутствие в России за четыре года

Количество компаний с учредителями из Индии увеличилось более чем в 3 раза в России за четыре года - до 1 030 с 312, подсчитали для РИА Новости аналитики... | 23.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-23T07:22+0300

2025-09-23T07:22+0300

2025-09-23T08:30+0300

бизнес

россия

экономика

индия

москва

рф

втб

https://cdnn.1prime.ru/img/84115/80/841158000_0:34:3074:1763_1920x0_80_0_0_abf7d620eadd794f74f26d28a504d4b7.jpg

МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Количество компаний с учредителями из Индии увеличилось более чем в 3 раза в России за четыре года - до 1 030 с 312, подсчитали для РИА Новости аналитики сервиса проверки контрагентов Rusprofile. "По состоянию на 31 декабря 2021 года в России были зарегистрированы 312 компаний, в которых учредителями являлись физические либо юридические лица из Индии (из них действующими в настоящий момент являются 157 организаций, в процессе ликвидации – 6 организаций, в процессе банкротства - 5 организаций). По состоянию на сентябрь 2025 года в стране зарегистрированы 1 030 фирм, учрежденных гражданами Индии или индийскими компаниями. Таким образом, за неполных 4 года индийский бизнес утроил свое присутствие в России", - сообщили аналитики. Заместитель генерального директора международной транспортно-логистической компании Holding Finance Broker Сергей Поляков объяснил такую динамику сразу несколькими факторами. "Во-первых, уход с российского рынка части западных игроков освободил ниши в торговле, производстве и услугах. Во-вторых, сама Индия сегодня демонстрирует высокие темпы экономического роста, а ее бизнес активно ищет новые рынки для экспансии. Россия воспринимается индийскими компаниями как крупный, быстро адаптирующийся рынок с высоким потребительским спросом и потребностью в диверсификации поставок. Дополнительным стимулом стала близость стран в политическом плане: Москва и Нью-Дели сохраняют стратегическое партнерство, что снижает для предпринимателей риски неопределенности", - пояснил Поляков агентству. Он отметил, что специальных федеральных программ, ориентированных именно на привлечение индийского капитала, в России пока нет. "Однако в целом политика последних лет нацелена на развитие сотрудничества с дружественными странами. Важную роль играют двусторонние бизнес-советы и торгово-промышленные палаты, которые помогают выстраивать деловые контакты. Российские банки - прежде всего "Сбер" и ВТБ - разрабатывают инструменты платежей в рупиях, что упрощает взаиморасчеты между компаниями. Кроме того, в регионах действуют меры поддержки иностранных инвесторов: резиденты особых экономических зон и индустриальных парков могут рассчитывать на налоговые льготы, упрощенные процедуры и субсидии на инфраструктуру. Эти механизмы делают российский рынок более предсказуемым и привлекательным для индийского бизнеса", - считает специалист. В настоящее время доля бизнеса с индийским участием в России среди компаний с иностранным учредителями составляет 1,6%. Для сравнения, в конце 2021 года доля составляла 1,1%. "Наибольшую активность предприниматели из Индии проявляют в торговле: поставляют в Россию продукты питания, чай, специи, текстиль, фармацевтические препараты. В последние годы усилились позиции индийских компаний в IT-секторе - аутсорсинг, разработка и поддержка программных решений, финтех-сервисы. Есть примеры успешных проектов в сфере образования и медицины, где Индия традиционно обладает высоким потенциалом. Перспективными направлениями считаются агропром и переработка: в этих сегментах растет число совместных предприятий, нацеленных на локализацию производств в России", - рассказал Поляков. Он полагает, что перспективы дальнейшего развития индийского бизнеса в РФ выглядят положительными. Молодая и амбициозная предпринимательская среда Индии, по словам собеседника агентства, активно нацелена на международные рынки. Россия, учитывая масштабы и запрос на новые торговые и инвестиционные связи, будет оставаться для индийских компаний одним из приоритетных направлений, уверен эксперт. "Конечно, сохраняются определенные барьеры - это бюрократические процедуры, вопросы сертификации и сложности с конвертацией рупии. Но с ростом числа участников рынка и расширением банковских инструментов эти проблемы постепенно будут сглаживаться. Можно прогнозировать, что в ближайшие пять лет число индийских компаний в России продолжит расти двузначными темпами. К 2030 году их количество вполне может удвоиться, а доля среди иностранных учредителей значительно увеличится", - указал Поляков. Это позволит не только укрепить двусторонние экономические связи, но и расширить присутствие индийских брендов на российском рынке в самых разных отраслях - от розничной торговли и фармацевтики до высоких технологий, заключил эксперт.

индия

москва

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, индия, москва, рф, втб