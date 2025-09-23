Доллар слабо меняется к мировым валютам во вторник вечером

https://1prime.ru/20250923/dollar-862669317.html

МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Стоимость доллара незначительно растет по отношению к евро и снижается к иене во вторник вечером перед выступлением председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 17.00 мск курс евро к доллару снижался до 1,1798 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1802 доллара за евро, курс доллара к иене опускался до 147,68 иены с уровня прошлого закрытия в 147,71 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) опускался на 0,02% - до 97,29 пункта. Позднее во вторник запланировано выступление Пауэлла. Инвесторы будут оценивать комментарии главы ФРС США на предмет подсказок о дальнейшей денежно-кредитной политике центробанка. "Маловероятно, что Пауэлл сильно отклонится от тона, заданного на прошлой неделе комментариями на пресс-конференции, и нам кажется, что на данном этапе рынки могут быть более заинтересованы во мнении других членов комитета по открытым рынкам (ФРС США - ред.)", - приводит агентство Рейтер мнение аналитика ING Франческо Пезоле (Francesco Pesole). На этой неделе трейдеры также будут оценивать американскую макростатистику. В четверг будут опубликованы окончательные данные о ВВП США за прошлый квартал. Первая оценка предполагала рост на 3% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами), вторая - на 3,3%. В пятницу также станут известны данные о доходах и расходах населения страны. Ожидается, что в августе показатели выросли в месячном выражении на 0,3% и 0,5% соответственно.

