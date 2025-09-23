Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Западе неожиданно высказались об инцидентах с "российскими" дронами - 23.09.2025
На Западе неожиданно высказались об инцидентах с "российскими" дронами
На Западе неожиданно высказались об инцидентах с "российскими" дронами - 23.09.2025, ПРАЙМ
На Западе неожиданно высказались об инцидентах с "российскими" дронами
Европейские страны обвиняют Россию в нарушении воздушного пространства, чтобы сохранить американскую поддержку, считает профессор Гленн Дизен из Университета... | 23.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-23T17:03+0300
2025-09-23T17:03+0300
в мире
европа
сша
россия
балтия
https://cdnn.1prime.ru/img/84144/86/841448663_0:182:2400:1532_1920x0_80_0_0_75b87a299dbded634555f6b66c44ed3f.jpg
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Европейские страны обвиняют Россию в нарушении воздушного пространства, чтобы сохранить американскую поддержку, считает профессор Гленн Дизен из Университета Юго-Восточной Норвегии. Своими размышлениями он поделился в социальной сети Х."После того, как Трамп предупредил европейцев о том, что США сократят помощь в сфере безопасности странам Балтии, начали появляться сообщения о бессмысленных провокациях со стороны русских, чтобы этого не допустить", — говорится в публикации.По данным Reuters, в августе Вашингтон уведомил европейских дипломатов о своих планах уменьшить объемы помощи в области безопасности для Латвии, Литвы и Эстонии. Уже в сентябре западные государства стали массово обвинять Россию в нарушении их воздушных границ беспилотниками и самолетами, не предъявляя конкретных доказательств.Так, на прошлой неделе премьер-министр Кристен Михал заявил, что Эстония решила заручиться консультацией с НАТО, сославшись на статью 4 устава альянса, в связи с заявлениями о незаконном пересечении российскими самолетами границы.Министерство обороны России заявило, что три истребителя МиГ-31 в пятницу выполнили плановый перелет из Карелии в Калининградскую область. Полет осуществлялся в полном соответствии с международными нормами, регулирующими использование воздушного пространства, без нарушения границ других стран, что подтверждается данными объективного контроля.Десятого сентября премьер-министр Польши Дональд Туск выступил с утверждением, что силы ПВО сбили "представлявшие опасность" дроны и бездоказательно предположил их российскую принадлежность.Дмитрий Песков отметил, что Кремль не получал запросов на контакты от польского руководства. Он также подчеркнул, что ЕС и НАТО ежедневно обвиняют Россию в провокациях без попыток предоставить обоснования. Министерство обороны России сообщило, что в ночь на 10 сентября массированные удары были нацелены исключительно на предприятия ВПК на Украине. Ведомство выразило готовность обсудить с польскими коллегами инциденты с дронами. Однако польская сторона не проявила заинтересованности в контактах.
в мире, европа, сша, россия, балтия
В мире, ЕВРОПА, США, РОССИЯ, Балтия
17:03 23.09.2025
 
На Западе неожиданно высказались об инцидентах с "российскими" дронами

Дизен: Запад обвиняет Россию в нарушении границ, чтобы не потерять помощь от США

© Unsplash/Aditya ChinchureДрон, бпла
Дрон, бпла
Дрон, бпла. Архивное фото
© Unsplash/Aditya Chinchure
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Европейские страны обвиняют Россию в нарушении воздушного пространства, чтобы сохранить американскую поддержку, считает профессор Гленн Дизен из Университета Юго-Восточной Норвегии. Своими размышлениями он поделился в социальной сети Х.
"После того, как Трамп предупредил европейцев о том, что США сократят помощь в сфере безопасности странам Балтии, начали появляться сообщения о бессмысленных провокациях со стороны русских, чтобы этого не допустить", — говорится в публикации.
Заявление премьера Дании о России возмутило журналиста
14:52
14:52
По данным Reuters, в августе Вашингтон уведомил европейских дипломатов о своих планах уменьшить объемы помощи в области безопасности для Латвии, Литвы и Эстонии. Уже в сентябре западные государства стали массово обвинять Россию в нарушении их воздушных границ беспилотниками и самолетами, не предъявляя конкретных доказательств.
Так, на прошлой неделе премьер-министр Кристен Михал заявил, что Эстония решила заручиться консультацией с НАТО, сославшись на статью 4 устава альянса, в связи с заявлениями о незаконном пересечении российскими самолетами границы.
Министерство обороны России заявило, что три истребителя МиГ-31 в пятницу выполнили плановый перелет из Карелии в Калининградскую область. Полет осуществлялся в полном соответствии с международными нормами, регулирующими использование воздушного пространства, без нарушения границ других стран, что подтверждается данными объективного контроля.
Десятого сентября премьер-министр Польши Дональд Туск выступил с утверждением, что силы ПВО сбили "представлявшие опасность" дроны и бездоказательно предположил их российскую принадлежность.
Дмитрий Песков отметил, что Кремль не получал запросов на контакты от польского руководства. Он также подчеркнул, что ЕС и НАТО ежедневно обвиняют Россию в провокациях без попыток предоставить обоснования. Министерство обороны России сообщило, что в ночь на 10 сентября массированные удары были нацелены исключительно на предприятия ВПК на Украине. Ведомство выразило готовность обсудить с польскими коллегами инциденты с дронами. Однако польская сторона не проявила заинтересованности в контактах.
Посол России прокомментировал заявления Польши о ядерном потенциале
Вчера, 08:26
Вчера, 08:26
 
