На Западе неожиданно высказались об инцидентах с "российскими" дронами
Дизен: Запад обвиняет Россию в нарушении границ, чтобы не потерять помощь от США
Дрон, бпла. Архивное фото
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Европейские страны обвиняют Россию в нарушении воздушного пространства, чтобы сохранить американскую поддержку, считает профессор Гленн Дизен из Университета Юго-Восточной Норвегии. Своими размышлениями он поделился в социальной сети Х.
По данным Reuters, в августе Вашингтон уведомил европейских дипломатов о своих планах уменьшить объемы помощи в области безопасности для Латвии, Литвы и Эстонии. Уже в сентябре западные государства стали массово обвинять Россию в нарушении их воздушных границ беспилотниками и самолетами, не предъявляя конкретных доказательств.
Так, на прошлой неделе премьер-министр Кристен Михал заявил, что Эстония решила заручиться консультацией с НАТО, сославшись на статью 4 устава альянса, в связи с заявлениями о незаконном пересечении российскими самолетами границы.
Министерство обороны России заявило, что три истребителя МиГ-31 в пятницу выполнили плановый перелет из Карелии в Калининградскую область. Полет осуществлялся в полном соответствии с международными нормами, регулирующими использование воздушного пространства, без нарушения границ других стран, что подтверждается данными объективного контроля.
Десятого сентября премьер-министр Польши Дональд Туск выступил с утверждением, что силы ПВО сбили "представлявшие опасность" дроны и бездоказательно предположил их российскую принадлежность.
Дмитрий Песков отметил, что Кремль не получал запросов на контакты от польского руководства. Он также подчеркнул, что ЕС и НАТО ежедневно обвиняют Россию в провокациях без попыток предоставить обоснования. Министерство обороны России сообщило, что в ночь на 10 сентября массированные удары были нацелены исключительно на предприятия ВПК на Украине. Ведомство выразило готовность обсудить с польскими коллегами инциденты с дронами. Однако польская сторона не проявила заинтересованности в контактах.