https://1prime.ru/20250923/drony-862668957.html

На Западе неожиданно высказались об инцидентах с "российскими" дронами

На Западе неожиданно высказались об инцидентах с "российскими" дронами - 23.09.2025, ПРАЙМ

На Западе неожиданно высказались об инцидентах с "российскими" дронами

Европейские страны обвиняют Россию в нарушении воздушного пространства, чтобы сохранить американскую поддержку, считает профессор Гленн Дизен из Университета... | 23.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-23T17:03+0300

2025-09-23T17:03+0300

2025-09-23T17:03+0300

в мире

европа

сша

россия

балтия

https://cdnn.1prime.ru/img/84144/86/841448663_0:182:2400:1532_1920x0_80_0_0_75b87a299dbded634555f6b66c44ed3f.jpg

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Европейские страны обвиняют Россию в нарушении воздушного пространства, чтобы сохранить американскую поддержку, считает профессор Гленн Дизен из Университета Юго-Восточной Норвегии. Своими размышлениями он поделился в социальной сети Х."После того, как Трамп предупредил европейцев о том, что США сократят помощь в сфере безопасности странам Балтии, начали появляться сообщения о бессмысленных провокациях со стороны русских, чтобы этого не допустить", — говорится в публикации.По данным Reuters, в августе Вашингтон уведомил европейских дипломатов о своих планах уменьшить объемы помощи в области безопасности для Латвии, Литвы и Эстонии. Уже в сентябре западные государства стали массово обвинять Россию в нарушении их воздушных границ беспилотниками и самолетами, не предъявляя конкретных доказательств.Так, на прошлой неделе премьер-министр Кристен Михал заявил, что Эстония решила заручиться консультацией с НАТО, сославшись на статью 4 устава альянса, в связи с заявлениями о незаконном пересечении российскими самолетами границы.Министерство обороны России заявило, что три истребителя МиГ-31 в пятницу выполнили плановый перелет из Карелии в Калининградскую область. Полет осуществлялся в полном соответствии с международными нормами, регулирующими использование воздушного пространства, без нарушения границ других стран, что подтверждается данными объективного контроля.Десятого сентября премьер-министр Польши Дональд Туск выступил с утверждением, что силы ПВО сбили "представлявшие опасность" дроны и бездоказательно предположил их российскую принадлежность.Дмитрий Песков отметил, что Кремль не получал запросов на контакты от польского руководства. Он также подчеркнул, что ЕС и НАТО ежедневно обвиняют Россию в провокациях без попыток предоставить обоснования. Министерство обороны России сообщило, что в ночь на 10 сентября массированные удары были нацелены исключительно на предприятия ВПК на Украине. Ведомство выразило готовность обсудить с польскими коллегами инциденты с дронами. Однако польская сторона не проявила заинтересованности в контактах.

https://1prime.ru/20250923/fazi-862663181.html

https://1prime.ru/20250922/polsha-862601703.html

европа

сша

балтия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

в мире, европа, сша, россия, балтия