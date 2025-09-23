https://1prime.ru/20250923/dvizhenie-862647236.html
Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновили
2025-09-23T07:58+0300
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту.
Сообщение о перекрытии поступило в 6.40 мск, ограничения действовали 56 минут.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", - говорится в сообщении.
Бизнес, РОССИЯ, Экономика
