В АСИ отметили активное развитие креативной экономики в мире

МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Страны по всему миру активно развивают креативную экономику, 25 государств уже разработали специальную стратегию по ее продвижению, сказала директор Центра развития креативной экономики АСИ Екатерина Черкес-заде. "В целом уже 25 стран внедрили программы и стратегии развития креативной экономики, и когда 2021 год был признан годом креативных индустрий в целях устойчивого развития, эта повестка, конечно набирает обороты, уже около 70 стран активно транслируют эту повестку в самых разных отраслях", - заявила она, выступая на круглом столе "Креативная экономика - новые горизонты глобальных возможностей", который прошел в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". В ходе своей презентации со ссылкой на данные Минэкономразвития РФ она отметила, что вклад креативной экономики в ВВП России в прошлом году составил 4,1%. При этом цель до 2030 года предполагает рост этого показателя до 6%. На текущий момент в креативной экономике занято 3,4 миллиона россиян.

