Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В АСИ отметили активное развитие креативной экономики в мире - 23.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250923/ekonomika-862652497.html
В АСИ отметили активное развитие креативной экономики в мире
В АСИ отметили активное развитие креативной экономики в мире - 23.09.2025, ПРАЙМ
В АСИ отметили активное развитие креативной экономики в мире
Страны по всему миру активно развивают креативную экономику, 25 государств уже разработали специальную стратегию по ее продвижению, сказала директор Центра... | 23.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-23T10:54+0300
2025-09-23T10:54+0300
экономика
аси
рф
мировая экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/76816/52/768165204_0:152:1500:996_1920x0_80_0_0_f59c53547e3d457bb8f031786fc390fd.jpg
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Страны по всему миру активно развивают креативную экономику, 25 государств уже разработали специальную стратегию по ее продвижению, сказала директор Центра развития креативной экономики АСИ Екатерина Черкес-заде. "В целом уже 25 стран внедрили программы и стратегии развития креативной экономики, и когда 2021 год был признан годом креативных индустрий в целях устойчивого развития, эта повестка, конечно набирает обороты, уже около 70 стран активно транслируют эту повестку в самых разных отраслях", - заявила она, выступая на круглом столе "Креативная экономика - новые горизонты глобальных возможностей", который прошел в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". В ходе своей презентации со ссылкой на данные Минэкономразвития РФ она отметила, что вклад креативной экономики в ВВП России в прошлом году составил 4,1%. При этом цель до 2030 года предполагает рост этого показателя до 6%. На текущий момент в креативной экономике занято 3,4 миллиона россиян.
https://1prime.ru/20250918/kryuchkova-862451778.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76816/52/768165204_0:12:1500:1137_1920x0_80_0_0_5c22df0425ab58eb3aab081b1a8d60cc.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
аси, рф, мировая экономика
Экономика, АСИ, РФ, Мировая экономика
10:54 23.09.2025
 
В АСИ отметили активное развитие креативной экономики в мире

Черкес-заде: 25 государств уже разработали спецстратегии по креативной экономике

© fotolia.com / Anton Balazh Кризис может стать глобальным
Кризис может стать глобальным - ПРАЙМ, 1920, 23.09.2025
© fotolia.com / Anton Balazh
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Страны по всему миру активно развивают креативную экономику, 25 государств уже разработали специальную стратегию по ее продвижению, сказала директор Центра развития креативной экономики АСИ Екатерина Черкес-заде.
"В целом уже 25 стран внедрили программы и стратегии развития креативной экономики, и когда 2021 год был признан годом креативных индустрий в целях устойчивого развития, эта повестка, конечно набирает обороты, уже около 70 стран активно транслируют эту повестку в самых разных отраслях", - заявила она, выступая на круглом столе "Креативная экономика - новые горизонты глобальных возможностей", который прошел в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
В ходе своей презентации со ссылкой на данные Минэкономразвития РФ она отметила, что вклад креативной экономики в ВВП России в прошлом году составил 4,1%. При этом цель до 2030 года предполагает рост этого показателя до 6%. На текущий момент в креативной экономике занято 3,4 миллиона россиян.
Здание Минэкономразвития в Москве - ПРАЙМ, 1920, 18.09.2025
В Минэкономразвития рассказали о темпах роста российской экономики
18 сентября, 16:35
 
ЭкономикаАСИРФМировая экономика
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала