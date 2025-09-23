Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
https://1prime.ru/20250923/ekspert-862644135.html
2025-09-23T02:00+0300
2025-09-23T02:05+0300
финансы
технологии
россия
банк россия
банк россии
финансы, технологии, россия, банк россия, банк россии
Финансы, Технологии, РОССИЯ, банк Россия, Банк России
02:00 23.09.2025 (обновлено: 02:05 23.09.2025)
 
Эксперт рассказал о преимуществах цифрового рубля

Машаров: внедрение цифрового рубля усложнит действия мошенников

МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Полноценное внедрение цифрового рубля усложнит действия мошенников и повысит прозрачность финансовых операций, считает член комиссии ОП РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.
"Технически мошенникам будет значительно сложнее заставлять граждан выводить денежные средства со счета в цифровом рубле... Это (цифровой рубль - ред.) декриминализация экономики, в том числе противодействие "серым" зарплатам, большому объему наличных денежных средств, что в условиях важности сохранения каждого рубля носит государственно значимый характер", - рассказал Машаров РИА Новости.
Машаров отметил, что цифровой рубль основан на технологии блокчейна, что позволит делать каждый платеж прозрачным при формировании федерального бюджета. По его словам, это создает возможность оперативно выявлять случаи неправомерного использования средств, и именно такая прозрачность является одним из ключевых преимуществ новой системы.
"Введение цифрового рубля снизит уровень дистанционного мошенничества, основной поток обращений от потерпевших идет от работников бюджетной сферы, для них в первую очередь необходимо внедрять расчеты в цифровом рубле. Это будет дополнительной гарантией сохранности их средств, прежде всего, заработной платы", - добавил Машаров.
Эксперт отметил, что значительная часть наличных средств сейчас "не работают на экономику страны", и масштабный переход на цифровой рубль позволит фискальным органам выявлять проблемные зоны и устранять пробелы. Он также отметил, что поддерживает внедрение цифровой валюты, подчеркнув, что это будет способствовать развитию цифровой и финансовой грамотности населения.
Машаров также напомнил, что в пилотном режиме уже была проведена первая в России выплата заработной платы в цифровых рублях. По его словам, тестирование системы показало несостоятельность прогнозов скептиков, а Банк России уверенно движется к выполнению задач, поставленных президентом.
Цифровой рубль - третья форма российской национальной валюты, которую Банк России планирует выпускать в дополнение к существующим формам денег (наличной и безналичной). ЦБ проводит пилот с цифровыми рублями с 15 августа 2023 года. Сейчас проходит поэтапное внедрение цифрового рубля в бюджетный процесс: в текущем году его планируется использовать при исполнении ряда расходов федерального бюджета.
Крупнейшие банки и являющиеся их клиентами крупные торговые компании должны обеспечить возможность совершать операции с цифровыми рублями к 1 сентября 2026 года, другие универсальные банки и их крупные клиенты - к 1 сентября 2027 года, остальные банки и торговые компании - к 1 сентября 2028 года.
 
