бизнес, россия, superjob
Бизнес, Экономика, РОССИЯ, SuperJob
06:16 23.09.2025 (обновлено: 06:54 23.09.2025)
 
Исследование: россияне легко могут получить внеплановый отпуск

SuperJob: девяти из десяти работников одобряют внеплановый отпуск

МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Большинство российских работодателей легко идут навстречу сотрудникам в вопросах предоставления внеплановых отпусков, выяснили для РИА Новости аналитики SuperJob.
"К внеплановым отпускам бизнес вполне лоялен: в 9 из 10 случаев отказов в предоставлении не было", - подсчитали аналитики, опросив 3000 респондентов.
За последний календарный год 16% работающих обращались к руководству с заявлением о предоставлении отпуска вне графика: 13% - имея на то законные основания, 3% - не имея.
Причем чем старше россияне, тем чаще они сталкиваются с обстоятельствами, заставляющими писать заявления на внеплановые отпуска. Причинами обращения становились болезни близких, травмы домашних питомцев, проблемы в учебе, "горящие" путевки, каникулы детей школьного возраста, семейные неурядицы и прочее.
При этом некоторые признавались, что уходили во внеплановые отпуска на основной работе, когда подворачивалась высокооплачиваемая подработка в другом месте.
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯSuperJob
 
 
