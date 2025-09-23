Исследование: россияне легко могут получить внеплановый отпуск

https://1prime.ru/20250923/eksperty-862645643.html

МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Большинство российских работодателей легко идут навстречу сотрудникам в вопросах предоставления внеплановых отпусков, выяснили для РИА Новости аналитики SuperJob. "К внеплановым отпускам бизнес вполне лоялен: в 9 из 10 случаев отказов в предоставлении не было", - подсчитали аналитики, опросив 3000 респондентов. За последний календарный год 16% работающих обращались к руководству с заявлением о предоставлении отпуска вне графика: 13% - имея на то законные основания, 3% - не имея. Причем чем старше россияне, тем чаще они сталкиваются с обстоятельствами, заставляющими писать заявления на внеплановые отпуска. Причинами обращения становились болезни близких, травмы домашних питомцев, проблемы в учебе, "горящие" путевки, каникулы детей школьного возраста, семейные неурядицы и прочее. При этом некоторые признавались, что уходили во внеплановые отпуска на основной работе, когда подворачивалась высокооплачиваемая подработка в другом месте.

