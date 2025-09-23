https://1prime.ru/20250923/eksport-862651863.html

Глава Минсельхоза отметила лидирующую позицию России по экспорту пшеницы

МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Россия остается лидером по экспорту пшеницы, ячменя, подсолнечного масла и мороженой рыбы, сказала глава Минсельхоза РФ Оксана Лут в рамках заседания комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. "Россия остается лидером по экспорту пшеницы и ячменя, подсолнечного масла и мороженой рыбы", - рассказала Лут. Также министр отметила, что на сегодняшний день Россия поставляет продовольствие в более чем 160 стран мира, при этом 90% поставок приходится на дружественные страны.

