Глава Минсельхоза отметила лидирующую позицию России по экспорту пшеницы
2025-09-23T10:31+0300
2025-09-23T10:31+0300
2025-09-23T10:31+0300
экономика
сельское хозяйство
россия
оксана лут
минсельхоз
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Россия остается лидером по экспорту пшеницы, ячменя, подсолнечного масла и мороженой рыбы, сказала глава Минсельхоза РФ Оксана Лут в рамках заседания комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. "Россия остается лидером по экспорту пшеницы и ячменя, подсолнечного масла и мороженой рыбы", - рассказала Лут. Также министр отметила, что на сегодняшний день Россия поставляет продовольствие в более чем 160 стран мира, при этом 90% поставок приходится на дружественные страны.
