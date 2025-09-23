Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Глава Минсельхоза отметила лидирующую позицию России по экспорту пшеницы - 23.09.2025, ПРАЙМ
Глава Минсельхоза отметила лидирующую позицию России по экспорту пшеницы
2025-09-23T10:31+0300
2025-09-23T10:31+0300
экономика
сельское хозяйство
россия
оксана лут
минсельхоз
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Россия остается лидером по экспорту пшеницы, ячменя, подсолнечного масла и мороженой рыбы, сказала глава Минсельхоза РФ Оксана Лут в рамках заседания комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. "Россия остается лидером по экспорту пшеницы и ячменя, подсолнечного масла и мороженой рыбы", - рассказала Лут. Также министр отметила, что на сегодняшний день Россия поставляет продовольствие в более чем 160 стран мира, при этом 90% поставок приходится на дружественные страны.
сельское хозяйство, россия, оксана лут, минсельхоз
Экономика, Сельское хозяйство, РОССИЯ, Оксана Лут, Минсельхоз
10:31 23.09.2025
 
Колосья пшеницы
Колосья пшеницы. Архивное фото
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Россия остается лидером по экспорту пшеницы, ячменя, подсолнечного масла и мороженой рыбы, сказала глава Минсельхоза РФ Оксана Лут в рамках заседания комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.
"Россия остается лидером по экспорту пшеницы и ячменя, подсолнечного масла и мороженой рыбы", - рассказала Лут.
Также министр отметила, что на сегодняшний день Россия поставляет продовольствие в более чем 160 стран мира, при этом 90% поставок приходится на дружественные страны.
Уборка урожая пшеницы
Прогноз урожая зерна в России остается в силе, заявили в Минсельхозе
10:06
 
ЭкономикаСельское хозяйствоРОССИЯОксана ЛутМинсельхоз
 
 
