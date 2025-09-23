Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Equinor объявил о старте добычи на месторождении в Баренцевом море - 23.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20250923/equinor-862652042.html
Equinor объявил о старте добычи на месторождении в Баренцевом море
Equinor объявил о старте добычи на месторождении в Баренцевом море - 23.09.2025, ПРАЙМ
Equinor объявил о старте добычи на месторождении в Баренцевом море
Equinor анонсировала начало добычи на месторождении Askeladd Vest в Баренцевом море, что увеличивает поставки газа на завод сжиженного природного газа (СПГ)... | 23.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-23T10:47+0300
2025-09-23T10:47+0300
энергетика
газ
норвегия
сша
equinor
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/84139/76/841397696_0:684:3648:2736_1920x0_80_0_0_09d7cbddae52a2d85c206af8c0950a3d.jpg
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Equinor анонсировала начало добычи на месторождении Askeladd Vest в Баренцевом море, что увеличивает поставки газа на завод сжиженного природного газа (СПГ) Hammerfest LNG на острове Мелькёя, следует из релиза норвежской компании. "Девятнадцатого сентября началась добыча на подводном месторождении Askeladd Vest в Баренцевом море. Месторождение способствует продолжению высокого и долгосрочного уровня производства сжиженного природного газа на перерабатывающем заводе на острове Мелькёя", - говорится в релизе. Askeladd Vest состоит из двух скважин на новой платформе, которая связана с месторождением Askeladd, указывается в сообщении. Извлекаемые запасы из Askeladd Vest составляют около 15 миллиардов кубометров газа, а инвестиции — чуть более 3 миллиардов норвежских крон (около 300 миллионов долларов), говорится в релизе. Расстояние от Askeladd Vest до завода составляет 195 километров, сообщает компания. Партнерами Equinor Energy AS (оператора с долей в 36,79%) по Askeladd Vest выступают Petoro AS (30%), TotalEnergies EP Norge (18,4%), Var Energi ASA (12%) и Harbour Energy Norge AS (2,81%). Старт работы Askeladd Vest - важный шаг в освоении месторождения Snohvit, которое может поддерживать полную мощность производства завода Hammerfest LNG до начала работы наземной компрессорной станции в рамках проекта Snohvit Future в 2028 году, заявила старший вице-президент Equinor по разведке и добыче в Северном регионе Грете Холанн (Grete B. Haaland). Snohvit - газоконденсатное месторождение к северо-западу от Хаммерфеста на севере Норвегии, добыча там началась в августе 2007 года; добыча на Askeladd стартовала в декабре 2022 года. Hammerfest LNG способен поставлять около 6,5 миллиарда кубометров газа в год, на его долю приходится 5% всего норвежского экспорта газа. По данным сентябрьского доклада Форума стран–экспортеров газа, Норвегия - крупнейший поставщик трубопроводного газа в ЕС с долей примерно 60%, за ней следует Алжир с долей около 20%. Согласно данным европейского статистического агентства Евростат, в июле Норвегия стала четвертой по поставкам газа в Евросоюз после США, России и Алжира. Энергетическая группа Equinor основана в 1972 году, до мая 2018 года носила название Statoil. Компания работает в более чем 20 странах со штатом примерно в 25 тысяч человек. Крупнейший акционер - Норвегия.
https://1prime.ru/20250825/equinor--861206858.html
норвегия
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84139/76/841397696_0:0:3648:2736_1920x0_80_0_0_462fef4c3a3dc4c546d6b6b03c6c58e5.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
газ, норвегия, сша, equinor, ес
Энергетика, Газ, НОРВЕГИЯ, США, Equinor, ЕС
10:47 23.09.2025
 
Equinor объявил о старте добычи на месторождении в Баренцевом море

Equinor объявил о старте добычи на месторождении Askeladd Vest в Баренцевом море

© CC BY 2.0 / Ken HodgeТанкер СПГ
Танкер СПГ - ПРАЙМ, 1920, 23.09.2025
Танкер СПГ. Архивное фото
© CC BY 2.0 / Ken Hodge
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Equinor анонсировала начало добычи на месторождении Askeladd Vest в Баренцевом море, что увеличивает поставки газа на завод сжиженного природного газа (СПГ) Hammerfest LNG на острове Мелькёя, следует из релиза норвежской компании.
"Девятнадцатого сентября началась добыча на подводном месторождении Askeladd Vest в Баренцевом море. Месторождение способствует продолжению высокого и долгосрочного уровня производства сжиженного природного газа на перерабатывающем заводе на острове Мелькёя", - говорится в релизе.
Askeladd Vest состоит из двух скважин на новой платформе, которая связана с месторождением Askeladd, указывается в сообщении. Извлекаемые запасы из Askeladd Vest составляют около 15 миллиардов кубометров газа, а инвестиции — чуть более 3 миллиардов норвежских крон (около 300 миллионов долларов), говорится в релизе. Расстояние от Askeladd Vest до завода составляет 195 километров, сообщает компания.
Партнерами Equinor Energy AS (оператора с долей в 36,79%) по Askeladd Vest выступают Petoro AS (30%), TotalEnergies EP Norge (18,4%), Var Energi ASA (12%) и Harbour Energy Norge AS (2,81%).
Старт работы Askeladd Vest - важный шаг в освоении месторождения Snohvit, которое может поддерживать полную мощность производства завода Hammerfest LNG до начала работы наземной компрессорной станции в рамках проекта Snohvit Future в 2028 году, заявила старший вице-президент Equinor по разведке и добыче в Северном регионе Грете Холанн (Grete B. Haaland).
Snohvit - газоконденсатное месторождение к северо-западу от Хаммерфеста на севере Норвегии, добыча там началась в августе 2007 года; добыча на Askeladd стартовала в декабре 2022 года.
Hammerfest LNG способен поставлять около 6,5 миллиарда кубометров газа в год, на его долю приходится 5% всего норвежского экспорта газа.
По данным сентябрьского доклада Форума стран–экспортеров газа, Норвегия - крупнейший поставщик трубопроводного газа в ЕС с долей примерно 60%, за ней следует Алжир с долей около 20%.
Согласно данным европейского статистического агентства Евростат, в июле Норвегия стала четвертой по поставкам газа в Евросоюз после США, России и Алжира.
Энергетическая группа Equinor основана в 1972 году, до мая 2018 года носила название Statoil. Компания работает в более чем 20 странах со штатом примерно в 25 тысяч человек. Крупнейший акционер - Норвегия.
Работа нефтяных станков - качалок - ПРАЙМ, 1920, 25.08.2025
Норвежская Equinor обнаружила новые залежи нефти и газа в Северном море
25 августа, 13:31
 
ЭнергетикаГазНОРВЕГИЯСШАEquinorЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала