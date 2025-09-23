https://1prime.ru/20250923/equinor-862652042.html

Equinor объявил о старте добычи на месторождении в Баренцевом море

МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Equinor анонсировала начало добычи на месторождении Askeladd Vest в Баренцевом море, что увеличивает поставки газа на завод сжиженного природного газа (СПГ) Hammerfest LNG на острове Мелькёя, следует из релиза норвежской компании. "Девятнадцатого сентября началась добыча на подводном месторождении Askeladd Vest в Баренцевом море. Месторождение способствует продолжению высокого и долгосрочного уровня производства сжиженного природного газа на перерабатывающем заводе на острове Мелькёя", - говорится в релизе. Askeladd Vest состоит из двух скважин на новой платформе, которая связана с месторождением Askeladd, указывается в сообщении. Извлекаемые запасы из Askeladd Vest составляют около 15 миллиардов кубометров газа, а инвестиции — чуть более 3 миллиардов норвежских крон (около 300 миллионов долларов), говорится в релизе. Расстояние от Askeladd Vest до завода составляет 195 километров, сообщает компания. Партнерами Equinor Energy AS (оператора с долей в 36,79%) по Askeladd Vest выступают Petoro AS (30%), TotalEnergies EP Norge (18,4%), Var Energi ASA (12%) и Harbour Energy Norge AS (2,81%). Старт работы Askeladd Vest - важный шаг в освоении месторождения Snohvit, которое может поддерживать полную мощность производства завода Hammerfest LNG до начала работы наземной компрессорной станции в рамках проекта Snohvit Future в 2028 году, заявила старший вице-президент Equinor по разведке и добыче в Северном регионе Грете Холанн (Grete B. Haaland). Snohvit - газоконденсатное месторождение к северо-западу от Хаммерфеста на севере Норвегии, добыча там началась в августе 2007 года; добыча на Askeladd стартовала в декабре 2022 года. Hammerfest LNG способен поставлять около 6,5 миллиарда кубометров газа в год, на его долю приходится 5% всего норвежского экспорта газа. По данным сентябрьского доклада Форума стран–экспортеров газа, Норвегия - крупнейший поставщик трубопроводного газа в ЕС с долей примерно 60%, за ней следует Алжир с долей около 20%. Согласно данным европейского статистического агентства Евростат, в июле Норвегия стала четвертой по поставкам газа в Евросоюз после США, России и Алжира. Энергетическая группа Equinor основана в 1972 году, до мая 2018 года носила название Statoil. Компания работает в более чем 20 странах со штатом примерно в 25 тысяч человек. Крупнейший акционер - Норвегия.

