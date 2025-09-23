https://1prime.ru/20250923/erdogan-862666653.html

Эрдоган выступил с предупреждением к Украине

23.09.2025

Эрдоган выступил с предупреждением к Украине

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Украине не стоит рассчитывать на вечную помощь, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью Fox News."Я не думаю, что Европа сможет вечно оказывать экономическую помощь Украине", — сказал он.Эрдоган отметил, что Украина не может конкурировать с Россией в экономическом плане.Во вторник агентство Reuters сообщило, что Украина из-за сокращения помощи США может потерять поддержку некоторых союзников в Европе.Украина, столкнувшаяся с рекордным дефицитом бюджета на 2024 год в размере 43,9 миллиарда долларов, продолжает рассчитывать на помощь международных партнеров для покрытия значительной части своих финансовых нужд.Между тем, на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных дискуссий, а глава миссии МВФ на Украине Гэвин Грей ранее отмечал, что со временем международная поддержка Киева будет уменьшаться и властям страны необходимо развивать внутренние ресурсы для самофинансирования. Владимир Зеленский жаловался на отсутствие денег на Украине для производства собственного вооружения и замедленное поступление западной помощи.

