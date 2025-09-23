Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эрдоган выступил с предупреждением к Украине - 23.09.2025
Эрдоган выступил с предупреждением к Украине
Эрдоган выступил с предупреждением к Украине - 23.09.2025, ПРАЙМ
Эрдоган выступил с предупреждением к Украине
Я не думаю, что Европа сможет вечно оказывать экономическую помощь Украине", — сказал он. | 23.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-23T16:22+0300
2025-09-23T16:22+0300
украина
европа
реджеп тайип эрдоган
владимир зеленский
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/18/852392275_0:89:3325:1959_1920x0_80_0_0_b2790f65cac50d81911ab6e13ccbbf21.jpg
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Украине не стоит рассчитывать на вечную помощь, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью Fox News."Я не думаю, что Европа сможет вечно оказывать экономическую помощь Украине", — сказал он.Эрдоган отметил, что Украина не может конкурировать с Россией в экономическом плане.Во вторник агентство Reuters сообщило, что Украина из-за сокращения помощи США может потерять поддержку некоторых союзников в Европе.Украина, столкнувшаяся с рекордным дефицитом бюджета на 2024 год в размере 43,9 миллиарда долларов, продолжает рассчитывать на помощь международных партнеров для покрытия значительной части своих финансовых нужд.Между тем, на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных дискуссий, а глава миссии МВФ на Украине Гэвин Грей ранее отмечал, что со временем международная поддержка Киева будет уменьшаться и властям страны необходимо развивать внутренние ресурсы для самофинансирования. Владимир Зеленский жаловался на отсутствие денег на Украине для производства собственного вооружения и замедленное поступление западной помощи.
украина
европа
Новости
ru-RU
украина, европа, реджеп тайип эрдоган, владимир зеленский
УКРАИНА, ЕВРОПА, Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Зеленский
16:22 23.09.2025
 
Эрдоган выступил с предупреждением к Украине

Эрдоган усомнился в способности ЕС вечно оказывать помощь Украине

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Украине не стоит рассчитывать на вечную помощь, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью Fox News.

"Я не думаю, что Европа сможет вечно оказывать экономическую помощь Украине", — сказал он.
Эрдоган отметил, что Украина не может конкурировать с Россией в экономическом плане.

Во вторник агентство Reuters сообщило, что Украина из-за сокращения помощи США может потерять поддержку некоторых союзников в Европе.

Украина, столкнувшаяся с рекордным дефицитом бюджета на 2024 год в размере 43,9 миллиарда долларов, продолжает рассчитывать на помощь международных партнеров для покрытия значительной части своих финансовых нужд.

Между тем, на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных дискуссий, а глава миссии МВФ на Украине Гэвин Грей ранее отмечал, что со временем международная поддержка Киева будет уменьшаться и властям страны необходимо развивать внутренние ресурсы для самофинансирования. Владимир Зеленский жаловался на отсутствие денег на Украине для производства собственного вооружения и замедленное поступление западной помощи.
УКРАИНАЕВРОПАРеджеп Тайип ЭрдоганВладимир Зеленский
 
 
