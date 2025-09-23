https://1prime.ru/20250923/evro-862648063.html

Евро слабо дешевеет к доллару во вторник утром

2025-09-23T08:29+0300

МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Курс евро к доллару несколько уменьшается во вторник утром перед выходом данных по композитному индексу деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг еврозоны и США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.19 мск курс евро к доллару опускался до 1,18 доллара с 1,1802 доллара за евро на предыдущем закрытии. Курс доллара к иене рос до 147,79 иены с уровня прошлого закрытия в 147,71 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) увеличивался на символические 0,04%, до 97,35 пункта. Позднее во вторник агентство S&P Global опубликует предварительные данные по композитному индексу деловой активности в промышленности и сфере услуг еврозоны. Аналитики предполагают, что показатель в сентябре вырос до 51,1 пункта с 51 пункта в августе. Аналогичные данные выйдут и по экономике США. Прогнозируется, что индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг страны, по предварительной оценке, составит в сентябре 54,6 пункта после 55,1 пункта месяцем ранее.

