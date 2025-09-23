Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Стоимость евро к доллару стабильна во вторник днем - 23.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250923/evro-862658262.html
Стоимость евро к доллару стабильна во вторник днем
Стоимость евро к доллару стабильна во вторник днем - 23.09.2025, ПРАЙМ
Стоимость евро к доллару стабильна во вторник днем
Курс евро к доллару в целом стабилен во вторник днем после публикации данных о деловой активности в еврозоне, свидетельствуют данные торгов. | 23.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-23T13:14+0300
2025-09-23T13:14+0300
экономика
евро
доллар
торги
рынок
https://cdnn.1prime.ru/img/76207/43/762074378_0:1:900:507_1920x0_80_0_0_ae83edcc59a07413e188627ed2200e3d.jpg
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Курс евро к доллару в целом стабилен во вторник днем после публикации данных о деловой активности в еврозоне, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 13.09 мск курс евро к доллару остаётся на уровне прошлого закрытия в 1,1802 доллара за евро. Курс доллара к иене в то же время снижается до 147,63 иены с уровня прошлого закрытия в 147,71 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) опускается на символические 0,01%, до 97,3 пункта. Композитный индекс деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг еврозоны, по предварительной оценке, вырос до 51,2 пункта с 51 пункта в августе. Значение оказалось максимальным за год и четыре месяца, а также выше прогноза в 51,1 пункта. При этом PMI услуг еврозоны вырос, а PMI промышленности - сократился, тогда как аналитики ожидали сохранения обоих показателей на уровне августа. Все три PMI Франции оказались ниже прогнозов, тогда как для Германии лишь индекс деловой активности в промышленности оказался ниже ожиданий экспертов.
https://1prime.ru/20250923/yuan-862652209.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76207/43/762074378_112:0:788:507_1920x0_80_0_0_92ec69a875678a43eeb6127953be041c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
евро, доллар, торги, рынок
Экономика, евро, доллар, Торги, Рынок
13:14 23.09.2025
 
Стоимость евро к доллару стабильна во вторник днем

Курс евро к доллару в целом стабилен после публикации макростатистики из еврозоны

© РИА Новости . Михаил КутузовДенежные купюры. Доллары США. Евро
Денежные купюры. Доллары США. Евро - ПРАЙМ, 1920, 23.09.2025
Денежные купюры. Доллары США. Евро. Архивное фото
© РИА Новости . Михаил Кутузов
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Курс евро к доллару в целом стабилен во вторник днем после публикации данных о деловой активности в еврозоне, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 13.09 мск курс евро к доллару остаётся на уровне прошлого закрытия в 1,1802 доллара за евро.
Курс доллара к иене в то же время снижается до 147,63 иены с уровня прошлого закрытия в 147,71 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) опускается на символические 0,01%, до 97,3 пункта.
Композитный индекс деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг еврозоны, по предварительной оценке, вырос до 51,2 пункта с 51 пункта в августе. Значение оказалось максимальным за год и четыре месяца, а также выше прогноза в 51,1 пункта.
При этом PMI услуг еврозоны вырос, а PMI промышленности - сократился, тогда как аналитики ожидали сохранения обоих показателей на уровне августа. Все три PMI Франции оказались ниже прогнозов, тогда как для Германии лишь индекс деловой активности в промышленности оказался ниже ожиданий экспертов.
Здание Центрального банка РФ в Москве - ПРАЙМ, 1920, 23.09.2025
ЦБ 22 сентября продал на внутреннем рынке юани на 10,4 миллиарда рублей
10:48
 
ЭкономикаевродолларТоргиРынок
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала