Стоимость евро к доллару стабильна во вторник днем
23.09.2025
2025-09-23T13:14+0300
2025-09-23T13:14+0300
2025-09-23T13:14+0300
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Курс евро к доллару в целом стабилен во вторник днем после публикации данных о деловой активности в еврозоне, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 13.09 мск курс евро к доллару остаётся на уровне прошлого закрытия в 1,1802 доллара за евро. Курс доллара к иене в то же время снижается до 147,63 иены с уровня прошлого закрытия в 147,71 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) опускается на символические 0,01%, до 97,3 пункта. Композитный индекс деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг еврозоны, по предварительной оценке, вырос до 51,2 пункта с 51 пункта в августе. Значение оказалось максимальным за год и четыре месяца, а также выше прогноза в 51,1 пункта. При этом PMI услуг еврозоны вырос, а PMI промышленности - сократился, тогда как аналитики ожидали сохранения обоих показателей на уровне августа. Все три PMI Франции оказались ниже прогнозов, тогда как для Германии лишь индекс деловой активности в промышленности оказался ниже ожиданий экспертов.
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Курс евро к доллару в целом стабилен во вторник днем после публикации данных о деловой активности в еврозоне, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 13.09 мск курс евро к доллару остаётся на уровне прошлого закрытия в 1,1802 доллара за евро.
Курс доллара к иене в то же время снижается до 147,63 иены с уровня прошлого закрытия в 147,71 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) опускается на символические 0,01%, до 97,3 пункта.
Композитный индекс деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг еврозоны, по предварительной оценке, вырос до 51,2 пункта с 51 пункта в августе. Значение оказалось максимальным за год и четыре месяца, а также выше прогноза в 51,1 пункта.
При этом PMI услуг еврозоны вырос, а PMI промышленности - сократился, тогда как аналитики ожидали сохранения обоих показателей на уровне августа. Все три PMI Франции оказались ниже прогнозов, тогда как для Германии лишь индекс деловой активности в промышленности оказался ниже ожиданий экспертов.
