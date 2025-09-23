Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Фондовые индексы Европы растут во вторник днем - 23.09.2025
Фондовые индексы Европы растут во вторник днем
Фондовые индексы Европы растут во вторник днем - 23.09.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы Европы растут во вторник днем
Основные фондовые индексы Европы во вторник умеренно растут после выхода данных об экономике еврозоны и Великобритании, свидетельствуют данные торгов. | 23.09.2025, ПРАЙМ
экономика
рынок
индексы
торги
европа
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы во вторник умеренно растут после выхода данных об экономике еврозоны и Великобритании, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 13.45 мск британский индекс FTSE 100 поднимается на 0,04%, до 9 230,55 пункта, французский CAC 40 - на 0,6%, до 7 877,27 пункта, немецкий DAX - на 0,18%, до 23 578,33 пункта. Рынки оценивают показатели композитного индекса деловой активности в промышленности и сфере услуг еврозоны, представленные аналитической компанией S&amp;P Global. Согласно представленной предварительной оценке, его значение выросло до 51,2 пункта с 51 пункта в августе. При этом аналогичный композитный показатель в Великобритании, согласно тем же предварительным данным, снизился до 51 пунктов с 53,5 пункта. Аналитики ожидали показателя на уровне в 53 пунктов. "Тревожные сигналы должны были оповестить о неустойчивости экономики (Великобритании - ред.), что может помочь вернуть дискуссии в Банке Англии к более мягкому направлению политики", - цитирует агентство Блумберг главный экономист S&amp;P Global Крис Уильямсон (Chris Williamson).
европа
Новости
рынок, индексы, торги, европа
Экономика, Рынок, Индексы, Торги, ЕВРОПА
13:52 23.09.2025
 
Фондовые индексы Европы растут во вторник днем

Фондовые индексы Европы умеренно растут во вторник после выхода макростатистики

© CC BY 2.0 / Thomas SchulzФранкфуртская фондовая биржа, Германия
Франкфуртская фондовая биржа, Германия - ПРАЙМ, 1920, 23.09.2025
Франкфуртская фондовая биржа, Германия. Архивное фото
© CC BY 2.0 / Thomas Schulz
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы во вторник умеренно растут после выхода данных об экономике еврозоны и Великобритании, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 13.45 мск британский индекс FTSE 100 поднимается на 0,04%, до 9 230,55 пункта, французский CAC 40 - на 0,6%, до 7 877,27 пункта, немецкий DAX - на 0,18%, до 23 578,33 пункта.
Рынки оценивают показатели композитного индекса деловой активности в промышленности и сфере услуг еврозоны, представленные аналитической компанией S&P Global. Согласно представленной предварительной оценке, его значение выросло до 51,2 пункта с 51 пункта в августе.
При этом аналогичный композитный показатель в Великобритании, согласно тем же предварительным данным, снизился до 51 пунктов с 53,5 пункта. Аналитики ожидали показателя на уровне в 53 пунктов.
"Тревожные сигналы должны были оповестить о неустойчивости экономики (Великобритании - ред.), что может помочь вернуть дискуссии в Банке Англии к более мягкому направлению политики", - цитирует агентство Блумберг главный экономист S&P Global Крис Уильямсон (Chris Williamson).
Котировки, сток
Российский рынок акций перешел к росту во вторник днем
13:01
 
ЭкономикаРынокИндексыТоргиЕВРОПА
 
 
