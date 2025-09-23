https://1prime.ru/20250923/evropa-862660396.html

Фондовые индексы Европы растут во вторник днем

Фондовые индексы Европы растут во вторник днем - 23.09.2025, ПРАЙМ

Фондовые индексы Европы растут во вторник днем

23.09.2025

МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы во вторник умеренно растут после выхода данных об экономике еврозоны и Великобритании, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 13.45 мск британский индекс FTSE 100 поднимается на 0,04%, до 9 230,55 пункта, французский CAC 40 - на 0,6%, до 7 877,27 пункта, немецкий DAX - на 0,18%, до 23 578,33 пункта. Рынки оценивают показатели композитного индекса деловой активности в промышленности и сфере услуг еврозоны, представленные аналитической компанией S&P Global. Согласно представленной предварительной оценке, его значение выросло до 51,2 пункта с 51 пункта в августе. При этом аналогичный композитный показатель в Великобритании, согласно тем же предварительным данным, снизился до 51 пунктов с 53,5 пункта. Аналитики ожидали показателя на уровне в 53 пунктов. "Тревожные сигналы должны были оповестить о неустойчивости экономики (Великобритании - ред.), что может помочь вернуть дискуссии в Банке Англии к более мягкому направлению политики", - цитирует агентство Блумберг главный экономист S&P Global Крис Уильямсон (Chris Williamson).

европа

2025

