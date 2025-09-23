Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ФАС возбудила дело против ПИКа в отношении провайдера Lovit - 23.09.2025
ФАС возбудила дело против ПИКа в отношении провайдера Lovit
ФАС возбудила дело против ПИКа в отношении провайдера Lovit - 23.09.2025, ПРАЙМ
ФАС возбудила дело против ПИКа в отношении провайдера Lovit
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении ПИКа: входящий в группу этого девелопера провайдер связи Lovit ("Ловител")... | 23.09.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении ПИКа: входящий в группу этого девелопера провайдер связи Lovit ("Ловител") ограничивал другим провайдерам доступ к инфраструктуре, заявили в ведомстве. "Служба завершила проверку обращений жильцов об ограничении доступа к услугам провайдеров. Ведомство установило, что входящие в группу лиц ПИК оператор связи "Ловител" и управляющие компании жилых комплексов Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга ограничивали другим провайдерам доступ к инфраструктуре", - сообщили в ведомстве. "Служба возбудила в отношении группы лиц застройщика антимонопольное дело", - заявили там. По мнению ФАС России, такие действия ущемляют интересы жильцов, а также могут ограничивать конкуренцию на рынке услуг доступа к интернету. В случае установления вины организациям грозят административные штрафы, предупреждает ведомство. В мае ФАС сообщала, что выявила ограничения в доступе операторов связи в жилые комплексы ПИКа и продолжает проверку в связи с жалобами на эту ситуацию. Как выяснило ведомство, проблемы с доступом провайдеров в дома зафиксированы в тех объектах, где управляющая компания входит в группу ПИК и услуги связи предоставляются компанией "Ловител" (бренд Lovit) - единственным оператором самого застройщика. Позже ПИК сообщил, что отрицает наличие препятствий в доступе операторов связи в дома. Позже, в июне, глава ведомства заявил, что продолжает проверку в жилых комплексах девелопера в связи с ограничениями в доступе операторов связи из-за монополиста - интернет-провайдера Lovit, однако результатов пока нет.
11:02 23.09.2025
 
ФАС возбудила дело против ПИКа в отношении провайдера Lovit

ФАС возбудила дело против ПИКа из-за ограничений со стороны провайдера Lovit

МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении ПИКа: входящий в группу этого девелопера провайдер связи Lovit ("Ловител") ограничивал другим провайдерам доступ к инфраструктуре, заявили в ведомстве.
"Служба завершила проверку обращений жильцов об ограничении доступа к услугам провайдеров. Ведомство установило, что входящие в группу лиц ПИК оператор связи "Ловител" и управляющие компании жилых комплексов Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга ограничивали другим провайдерам доступ к инфраструктуре", - сообщили в ведомстве.
"Служба возбудила в отношении группы лиц застройщика антимонопольное дело", - заявили там.
По мнению ФАС России, такие действия ущемляют интересы жильцов, а также могут ограничивать конкуренцию на рынке услуг доступа к интернету.
В случае установления вины организациям грозят административные штрафы, предупреждает ведомство.
В мае ФАС сообщала, что выявила ограничения в доступе операторов связи в жилые комплексы ПИКа и продолжает проверку в связи с жалобами на эту ситуацию. Как выяснило ведомство, проблемы с доступом провайдеров в дома зафиксированы в тех объектах, где управляющая компания входит в группу ПИК и услуги связи предоставляются компанией "Ловител" (бренд Lovit) - единственным оператором самого застройщика.
Позже ПИК сообщил, что отрицает наличие препятствий в доступе операторов связи в дома.
Позже, в июне, глава ведомства заявил, что продолжает проверку в жилых комплексах девелопера в связи с ограничениями в доступе операторов связи из-за монополиста - интернет-провайдера Lovit, однако результатов пока нет.
