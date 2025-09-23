"Натовская гниль". Заявление премьера Дании о России напугало журналиста
Фази осудил премьера Дании за обвинения в адрес России из-за инцидента с БПЛА
МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Журналист Томас Фази в соцсети Х осудил премьер-министра Дании Метте Фредериксен за обвинения в адрес России после инцидента с БПЛА в Копенгагене.
"Безрассудное стремление лидеров ЕС найти или даже сфабриковать предлог для начала войны с Россией просто ужасает. В странах Северной Европы и Балтии, натовская гниль и русофобия слишком распространены, чтобы ожидать какой-либо реакции со стороны населения. Но мы все еще можем надеяться на мощную мобилизацию против этого безумия в тех странах Западной и Центрально-Восточной Европы, где все еще сильны антивоенные и антинатовские настроения", — написал он.
В понедельник вечером датская полиция сообщила о закрытии аэропорта Копенгагена после появления беспилотников вблизи воздушной зоны. Разведывательная служба охарактеризовала это событие как "нападение". Премьер-министр подчеркнула, что инцидент стал "самой серьезной атакой" на датскую инфраструктуру за всю историю и высказала предположение о возможной причастности России, однако не предоставила никаких доказательств.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, подчеркнул, что голословные обвинения в адрес Москвы о якобы причастности к инцидентам с беспилотниками приводят к тому, что новые заявления не принимаются во внимание.