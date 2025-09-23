Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Во Франции раскрыли, с чем столкнулся Макрон в США из-за Трампа - 23.09.2025
Во Франции раскрыли, с чем столкнулся Макрон в США из-за Трампа
Во Франции раскрыли, с чем столкнулся Макрон в США из-за Трампа - 23.09.2025, ПРАЙМ
Во Франции раскрыли, с чем столкнулся Макрон в США из-за Трампа
Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо назвал унижением инцидент с автомобилем президента Франции Эммануэля Макрона, который не пропустила полиция... | 23.09.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо назвал унижением инцидент с автомобилем президента Франции Эммануэля Макрона, который не пропустила полиция в Нью-Йорке. Об этом он написал в соцсети X."То, что ему нравится, когда его унижают, это его проблема. То, что он унижает Францию, непростительно", — говорится в публикации.Во вторник стало известно, что Макрон, покидавший штаб-квартиру ООН, оказался заблокирован на улице президентским кортежем Дональда Трампа.Чтобы разрешить ситуацию, французский президент позвонил своему американскому коллеге.
Новости
16:28 23.09.2025
 
Во Франции раскрыли, с чем столкнулся Макрон в США из-за Трампа

Филиппо назвал унижением остановку автомобиля Макрона из-за кортежа Трампа

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо назвал унижением инцидент с автомобилем президента Франции Эммануэля Макрона, который не пропустила полиция в Нью-Йорке. Об этом он написал в соцсети X.

"То, что ему нравится, когда его унижают, это его проблема. То, что он унижает Францию, непростительно", — говорится в публикации.
Во вторник стало известно, что Макрон, покидавший штаб-квартиру ООН, оказался заблокирован на улице президентским кортежем Дональда Трампа.

Чтобы разрешить ситуацию, французский президент позвонил своему американскому коллеге.
Чаты
Заголовок открываемого материала