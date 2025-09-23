https://1prime.ru/20250923/filippo-862666996.html
Во Франции раскрыли, с чем столкнулся Макрон в США из-за Трампа
2025-09-23T16:28+0300
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо назвал унижением инцидент с автомобилем президента Франции Эммануэля Макрона, который не пропустила полиция в Нью-Йорке. Об этом он написал в соцсети X."То, что ему нравится, когда его унижают, это его проблема. То, что он унижает Францию, непростительно", — говорится в публикации.Во вторник стало известно, что Макрон, покидавший штаб-квартиру ООН, оказался заблокирован на улице президентским кортежем Дональда Трампа.Чтобы разрешить ситуацию, французский президент позвонил своему американскому коллеге.
эммануэль макрон, дональд трамп, франция
