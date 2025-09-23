https://1prime.ru/20250923/finlyandiya-862682712.html

МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Высказывания президента Финляндии Александра Стубба толкают страну и союзников в открытую конфронтацию с Россией, заявил обозреватель Алан Уотсон в соцсети X."Стубб ведет ранее нейтральную Финляндию к заведомо проигрышной войне в российских степях. Не обращая внимания на предупреждения Барака Обамы о том, что в своем регионе Россия обладает нарастающим превосходством, Стубб и его европейские партнеры, похоже, как сонные мухи летят на войну с закаленной в боях Россией", — пишет Уотсон.Он раскритиковал позицию Стубба о том, что Россия не имеет права возражать против предоставления Украине гарантий безопасности, включая размещение войск НАТО. Журналист напомнил, что если бы Никита Хрущев в Карибский кризис ответил аналогично Джону Кеннеди, заявив, что США "не имеют права вмешиваться в решения Кубы и России", мир был бы уничтожен.Ранее президент России Владимир Путин подчеркивал, что допускает переговоры с Владимиром Зеленским, однако они должны проходить в Москве. Он также заявлял, что гарантии безопасности Украины не могут обеспечиваться за счет интересов России.Москва неоднократно давала понять, что размещение сил НАТО на территории Украины неприемлемо. В таком случае альянсовские военные будут считаться законными целями. В МИД России назвали заявления западных стран о возможном вводе войск на Украину подстрекательством к продолжению конфликта.

