"Сонные мухи". На Западе ответили на заявления Стубба о России - 23.09.2025
"Сонные мухи". На Западе ответили на заявления Стубба о России
"Сонные мухи". На Западе ответили на заявления Стубба о России - 23.09.2025, ПРАЙМ
"Сонные мухи". На Западе ответили на заявления Стубба о России
Высказывания президента Финляндии Александра Стубба толкают страну и союзников в открытую конфронтацию с Россией, заявил обозреватель Алан Уотсон в соцсети X.
украина
финляндия
запад
александр стубб
барак обама
никита хрущев
нато
в мире
МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Высказывания президента Финляндии Александра Стубба толкают страну и союзников в открытую конфронтацию с Россией, заявил обозреватель Алан Уотсон в соцсети X."Стубб ведет ранее нейтральную Финляндию к заведомо проигрышной войне в российских степях. Не обращая внимания на предупреждения Барака Обамы о том, что в своем регионе Россия обладает нарастающим превосходством, Стубб и его европейские партнеры, похоже, как сонные мухи летят на войну с закаленной в боях Россией", — пишет Уотсон.Он раскритиковал позицию Стубба о том, что Россия не имеет права возражать против предоставления Украине гарантий безопасности, включая размещение войск НАТО. Журналист напомнил, что если бы Никита Хрущев в Карибский кризис ответил аналогично Джону Кеннеди, заявив, что США "не имеют права вмешиваться в решения Кубы и России", мир был бы уничтожен.Ранее президент России Владимир Путин подчеркивал, что допускает переговоры с Владимиром Зеленским, однако они должны проходить в Москве. Он также заявлял, что гарантии безопасности Украины не могут обеспечиваться за счет интересов России.Москва неоднократно давала понять, что размещение сил НАТО на территории Украины неприемлемо. В таком случае альянсовские военные будут считаться законными целями. В МИД России назвали заявления западных стран о возможном вводе войск на Украину подстрекательством к продолжению конфликта.
украина
финляндия
запад
украина, финляндия, запад, александр стубб, барак обама, никита хрущев, нато
УКРАИНА, ФИНЛЯНДИЯ, ЗАПАД, Александр Стубб, Барак Обама, Никита Хрущев, НАТО, В мире
"Сонные мухи". На Западе ответили на заявления Стубба о России

Журналист Уотсон: президент Финляндии толкает страну в безнадежную войну

© yle.fi#Александр Стубб
#Александр Стубб
#Александр Стубб. Архивное фото
© yle.fi
МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Высказывания президента Финляндии Александра Стубба толкают страну и союзников в открытую конфронтацию с Россией, заявил обозреватель Алан Уотсон в соцсети X.
"Стубб ведет ранее нейтральную Финляндию к заведомо проигрышной войне в российских степях. Не обращая внимания на предупреждения Барака Обамы о том, что в своем регионе Россия обладает нарастающим превосходством, Стубб и его европейские партнеры, похоже, как сонные мухи летят на войну с закаленной в боях Россией", — пишет Уотсон.
Он раскритиковал позицию Стубба о том, что Россия не имеет права возражать против предоставления Украине гарантий безопасности, включая размещение войск НАТО. Журналист напомнил, что если бы Никита Хрущев в Карибский кризис ответил аналогично Джону Кеннеди, заявив, что США "не имеют права вмешиваться в решения Кубы и России", мир был бы уничтожен.
Ранее президент России Владимир Путин подчеркивал, что допускает переговоры с Владимиром Зеленским, однако они должны проходить в Москве. Он также заявлял, что гарантии безопасности Украины не могут обеспечиваться за счет интересов России.
Москва неоднократно давала понять, что размещение сил НАТО на территории Украины неприемлемо. В таком случае альянсовские военные будут считаться законными целями. В МИД России назвали заявления западных стран о возможном вводе войск на Украину подстрекательством к продолжению конфликта.
УКРАИНА, ФИНЛЯНДИЯ, ЗАПАД, Александр Стубб, Барак Обама, Никита Хрущев, НАТО
 
 
