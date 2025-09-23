ФНС начала информировать россиян о налоге на доходы по вкладам 2024 года

https://1prime.ru/20250923/fns-862650888.html

МОСКВА, 23 сен – ПРАЙМ. Федеральная налоговая служба (ФНС) России начала информировать россиян о необходимости уплатить налог на доходы по банковским вкладам за 2024 год, выяснили РИА Новости. Закон о налогообложении процентов по банковским вкладам заработал в России с 2021 года, при этом впервые россияне платили этот налог лишь в 2024 году за доходы, полученные в 2023 году. По данным ФНС, поступления в госбюджет от налога на доходы по банковским вкладам за 2023 год составили 111 миллиардов рублей. При этом подоходным налогом облагается не вся сумма вклада, а только полученные проценты, превышающие необлагаемый порог. Он рассчитывается с учетом ключевой ставки ЦБ. По подсчетам РИА Новости, не облагаемая НДФЛ сумма дохода по банковским вкладам за 2024 год составит 210 тысяч рублей. Рассчитывать налог самостоятельно не требуется, это сделают налоговые органы, также не нужно подавать и декларации, финансовые организации уже передали в ФНС сведения обо всех выплаченных процентах, а налоговая инспекция в ближайшее время посчитает весь полученный процентный доход и рассчитает налог к уплате. Уплатить налог необходимо не позднее 1 декабря 2025 года."Например, общий доход по вкладам за 2024 год составил 270 тысяч рублей. Это на 60 тысяч рублей больше необлагаемой суммы (210 тысяч рублей). Налог нужно будет заплатить с 60 тысяч рублей. Сумма налога составит 7 800 рублей (60 тысяч рублей × 13%)", - говорится на сайте ФНС.

