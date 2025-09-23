https://1prime.ru/20250923/gaz-862650196.html

Биржевые цены на газ в Европе стабильны во вторник

энергетика

газ

европа

ice

МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе во вторник утром символически поднимаются, находясь на уровне около 390 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Октябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 9.00 мск у отметки в 390,3 доллара (+0,7%) за тысячу кубометров. А по состоянию на 9.09 мск их стоимость составляет 390,7 доллара (+0,8%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 387,4 доллара за тысячу кубометров. Еще в середине февраля биржевой газ в Европе был значительно дороже - котировки впервые за два года превысили 630 долларов за тысячу кубометров. Средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже составила 386,5 доллара, что на 16,3% ниже, чем годом ранее. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе - с 1996 года. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.

