В "Србиягазе" надеются на подписание договора о поставках газа из России
12:39 23.09.2025 (обновлено: 12:40 23.09.2025)
 
В "Србиягазе" надеются на подписание договора о поставках газа из России

БЕЛГРАД, 23 сен – ПРАЙМ. Генеральный директор госкомпании "Србиягаз" Душан Баятович заявил, что рассчитывает на подписание нового долгосрочного договора о поставках газа с "Газпромом" в октябре.
Президент Сербии Александр Вучич в начале сентября заявил, что на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в Пекине попросил у него в новый договор о поставках природного газа включить гибкость поставок, хорошую цену и большие объемы "голубого топлива" из России.
"Мы на этой неделе завершим переговоры, но договор по газу будет подписан не в сентябре, а в октябре. На предстоящий месяц мы продлим существующий договор на тех же условиях, что были до сих пор – расчет цены по "нефтяной формуле" и дополнительные объемы… Мы договорились о 9,5 миллиона кубических метров газа в сутки, а также (об объемах из подземного хранилища газа – ред.) Банатски-Двор. Банатски-Двор вмещает 780 миллионов кубометров, из которых половина в российской собственности, половина в сербской", - заявил Баятович в эфире Радио и телевидения Сербии в вторник.
Он добавил, что Сербия также договорилась о поставках 2,5 миллионов кубометров газа в сутки из Азербайджана и разметит на хранение в Венгрии 200 миллионов кубометров на зиму.
Гендиректор госкомпании "Србиягаз" рассказал в конце мая, что Россия и Сербия продлили действующий договор о поставках 6 миллионов кубометров природного газа в сутки по цене 290 евро за тысячу кубометров до 30 сентября. Баятович уточнял тогда, что российская и сербская стороны обсуждают заключение долгосрочного договора на поставку 2,5 миллиарда кубических метров газа в год сроком на период от трех до 10 лет, еще предстоит договориться о цене и о регулировании возможных рисков.
Российское топливо поступает в Сербию из газопровода "Турецкий поток" через газотранспортную систему Болгарии. Министр горного дела и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович указала в конце апреля, что анонсированное ранее Венгрией увеличение объемов получения газа через Турцию, Болгарию и Сербию дает возможность официальному Белграду "увеличить доходы от транспорта газа".
Джедович-Ханданович сообщила 8 апреля, что сербская сторона при участии российской стороны начала расширять крупнейшее в стране подземное хранилище газа (ПХГ) Банатски-Двор.
