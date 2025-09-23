https://1prime.ru/20250923/gaz-862656636.html

В "Србиягазе" надеются на подписание договора о поставках газа из России

В "Србиягазе" надеются на подписание договора о поставках газа из России - 23.09.2025, ПРАЙМ

В "Србиягазе" надеются на подписание договора о поставках газа из России

Генеральный директор госкомпании "Србиягаз" Душан Баятович заявил, что рассчитывает на подписание нового долгосрочного договора о поставках газа с "Газпромом" в | 23.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-23T12:39+0300

2025-09-23T12:39+0300

2025-09-23T12:40+0300

энергетика

газ

сербия

венгрия

болгария

србиягаз

газпром

газопровод "турецкий поток"

александр вучич

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/img/83444/23/834442304_0:0:3165:1780_1920x0_80_0_0_3bb22e1f2cb3ab544ad91971e273ebd7.jpg

БЕЛГРАД, 23 сен – ПРАЙМ. Генеральный директор госкомпании "Србиягаз" Душан Баятович заявил, что рассчитывает на подписание нового долгосрочного договора о поставках газа с "Газпромом" в октябре. Президент Сербии Александр Вучич в начале сентября заявил, что на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в Пекине попросил у него в новый договор о поставках природного газа включить гибкость поставок, хорошую цену и большие объемы "голубого топлива" из России. "Мы на этой неделе завершим переговоры, но договор по газу будет подписан не в сентябре, а в октябре. На предстоящий месяц мы продлим существующий договор на тех же условиях, что были до сих пор – расчет цены по "нефтяной формуле" и дополнительные объемы… Мы договорились о 9,5 миллиона кубических метров газа в сутки, а также (об объемах из подземного хранилища газа – ред.) Банатски-Двор. Банатски-Двор вмещает 780 миллионов кубометров, из которых половина в российской собственности, половина в сербской", - заявил Баятович в эфире Радио и телевидения Сербии в вторник. Он добавил, что Сербия также договорилась о поставках 2,5 миллионов кубометров газа в сутки из Азербайджана и разметит на хранение в Венгрии 200 миллионов кубометров на зиму. Гендиректор госкомпании "Србиягаз" рассказал в конце мая, что Россия и Сербия продлили действующий договор о поставках 6 миллионов кубометров природного газа в сутки по цене 290 евро за тысячу кубометров до 30 сентября. Баятович уточнял тогда, что российская и сербская стороны обсуждают заключение долгосрочного договора на поставку 2,5 миллиарда кубических метров газа в год сроком на период от трех до 10 лет, еще предстоит договориться о цене и о регулировании возможных рисков. Российское топливо поступает в Сербию из газопровода "Турецкий поток" через газотранспортную систему Болгарии. Министр горного дела и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович указала в конце апреля, что анонсированное ранее Венгрией увеличение объемов получения газа через Турцию, Болгарию и Сербию дает возможность официальному Белграду "увеличить доходы от транспорта газа". Джедович-Ханданович сообщила 8 апреля, что сербская сторона при участии российской стороны начала расширять крупнейшее в стране подземное хранилище газа (ПХГ) Банатски-Двор.

https://1prime.ru/20250922/gaz-862626635.html

сербия

венгрия

болгария

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газ, сербия, венгрия, болгария, србиягаз, газпром, газопровод "турецкий поток", александр вучич, владимир путин