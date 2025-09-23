https://1prime.ru/20250923/gaz-862676592.html
Продажи газа на Петербургской бирже выросли на 35%
2025-09-23T19:37+0300
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Продажи природного газа на Петербургской бирже с поставкой "на следующий месяц" в сентябре выросли на 35%, до 541 миллиона кубометров, сообщила торговая площадка. "На торгах в секции "Газ природный" с поставкой "на следующий месяц" 23 сентября 2025 года реализовано 541 млн куб. м газа. Это на 35% больше, чем в предыдущем месяце (торги проходили 22 августа)", - говорится в сообщении. Отмечается, что на балансовом пункте "Надым" продано 260,1 миллиона кубометров газа - на 1,5% больше, чем месяц назад. На БП "Локосово" объём продаж составил 280,9 миллиона кубометров - на 109,7% больше, чем 22 августа. Биржа добавила, что суммарные показатели по итогам торгов с поставкой газа "на следующий месяц", а также "на сутки" и "на нерабочий день n" будут представлены по итогам календарного месяца.
