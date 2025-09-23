Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Продажи газа на Петербургской бирже выросли на 35% - 23.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250923/gaz-862676592.html
Продажи газа на Петербургской бирже выросли на 35%
Продажи газа на Петербургской бирже выросли на 35% - 23.09.2025, ПРАЙМ
Продажи газа на Петербургской бирже выросли на 35%
Продажи природного газа на Петербургской бирже с поставкой "на следующий месяц" в сентябре выросли на 35%, до 541 миллиона кубометров, сообщила торговая... | 23.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-23T19:37+0300
2025-09-23T19:37+0300
газ
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859590442_0:27:512:315_1920x0_80_0_0_89e946682197ca2a1b0589b75068ddd3.jpg
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Продажи природного газа на Петербургской бирже с поставкой "на следующий месяц" в сентябре выросли на 35%, до 541 миллиона кубометров, сообщила торговая площадка. "На торгах в секции "Газ природный" с поставкой "на следующий месяц" 23 сентября 2025 года реализовано 541 млн куб. м газа. Это на 35% больше, чем в предыдущем месяце (торги проходили 22 августа)", - говорится в сообщении. Отмечается, что на балансовом пункте "Надым" продано 260,1 миллиона кубометров газа - на 1,5% больше, чем месяц назад. На БП "Локосово" объём продаж составил 280,9 миллиона кубометров - на 109,7% больше, чем 22 августа. Биржа добавила, что суммарные показатели по итогам торгов с поставкой газа "на следующий месяц", а также "на сутки" и "на нерабочий день n" будут представлены по итогам календарного месяца.
https://1prime.ru/20250923/gaz-862656636.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859590442_28:0:484:342_1920x0_80_0_0_bfad7a66c53bfdebdf965e059e8790ba.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
газ
Газ
19:37 23.09.2025
 
Продажи газа на Петербургской бирже выросли на 35%

Продажи природного газа на Петербургской бирже в сентябре выросли на 35%, до 541 млн кубов

© РИА Новости . Александр Мазуркевич Газовая компрессорная станция
Газовая компрессорная станция - ПРАЙМ, 1920, 23.09.2025
Газовая компрессорная станция. Архивное фото
© РИА Новости . Александр Мазуркевич
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Продажи природного газа на Петербургской бирже с поставкой "на следующий месяц" в сентябре выросли на 35%, до 541 миллиона кубометров, сообщила торговая площадка.
"На торгах в секции "Газ природный" с поставкой "на следующий месяц" 23 сентября 2025 года реализовано 541 млн куб. м газа. Это на 35% больше, чем в предыдущем месяце (торги проходили 22 августа)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на балансовом пункте "Надым" продано 260,1 миллиона кубометров газа - на 1,5% больше, чем месяц назад. На БП "Локосово" объём продаж составил 280,9 миллиона кубометров - на 109,7% больше, чем 22 августа.
Биржа добавила, что суммарные показатели по итогам торгов с поставкой газа "на следующий месяц", а также "на сутки" и "на нерабочий день n" будут представлены по итогам календарного месяца.
Комплекс подготовки экспортного газа на Украине - ПРАЙМ, 1920, 23.09.2025
В "Србиягазе" надеются на подписание договора о поставках газа из России
12:39
 
Газ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала