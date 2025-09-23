Цены на газ в Европе выросли на 1,6%
Биржевые цены на газ в Европе выросли до 393,8 доллара за тысячу кубометров
© Unsplash/Avinash ShetГазовая горелка
Газовая горелка. Архивное фото
© Unsplash/Avinash Shet
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе по итогам вторника увеличились на 1,6% - до 393,8 доллара за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.
Октябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 9.00 мск у отметки в 390,3 доллара (+0,7%) за тысячу кубометров. Ценовой максимум составил 396,2 доллара (+2,3%), ценовой минимум - 388,7 доллара (+0,3%). Последние фьючерсы торговались по 393,8 доллара (+1,6%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 387,4 доллара за тысячу кубометров.
Еще в середине февраля биржевой газ в Европе был значительно дороже - котировки впервые за два года превысили 630 долларов за тысячу кубометров.
Средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже составила 386,5 доллара, что на 16,3% ниже, чем годом ранее. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе - с 1996 года. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.