В ГД внесут проект о бесплатном протезировании участников СВО - 23.09.2025
В ГД внесут проект о бесплатном протезировании участников СВО
2025-09-23T04:21+0300
2025-09-23T04:21+0300
общество
экономика
здоровье
рф
леонид слуцкий
госдума
лдпр
омс
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Группа депутатов Госдумы от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесет на рассмотрение палаты законопроект, которым предлагается предоставить участникам СВО право на бесплатное обеспечение зубными протезами, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Предлагается в ФЗ "О ветеранах" предусмотреть для инвалидов и ветеранов боевых действий возможность обеспечения зубными протезами в порядке, установленном правительством РФ", - сказано в пояснительной записке. В документе отмечается, что в настоящее время для инвалидов и ветеранов боевых действий предусмотрено обеспечение протезами (кроме зубных протезов) и протезно- ортопедическими изделиями в порядке, установленном правительством РФ. Как рассказал РИА Новости депутат Госдумы Станислав Наумов, ЛДПР по поручению лидера партии Леонида Слуцкого регулярно ведет работу с демобилизованными участниками СВО. По его словам, каждому из них была оказана квалифицированная медицинская помощь, в связи с тем или иным ранением в соответствующих госпиталях. "По прошествии определенного времени, когда ребята уже вернулись к мирной жизни, стали обостряться вопросы, связанные со стоматологическими заболеваниями. Мы считаем, что важно не бросать ребят наедине с дополнительно возникшими расходами. Чтобы восстановить полноценное здоровье, нужно включить участников СВО, как и уже существующие некоторые категории граждан, в число льготников, тех, кому все услуги у стоматолога оплачиваются за счет фонда ОМС", - подчеркнул он.
Общество, Экономика, Здоровье, РФ, Леонид Слуцкий, Госдума, ЛДПР, ОМС
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Группа депутатов Госдумы от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесет на рассмотрение палаты законопроект, которым предлагается предоставить участникам СВО право на бесплатное обеспечение зубными протезами, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Предлагается в ФЗ "О ветеранах" предусмотреть для инвалидов и ветеранов боевых действий возможность обеспечения зубными протезами в порядке, установленном правительством РФ", - сказано в пояснительной записке.
В документе отмечается, что в настоящее время для инвалидов и ветеранов боевых действий предусмотрено обеспечение протезами (кроме зубных протезов) и протезно- ортопедическими изделиями в порядке, установленном правительством РФ.
Как рассказал РИА Новости депутат Госдумы Станислав Наумов, ЛДПР по поручению лидера партии Леонида Слуцкого регулярно ведет работу с демобилизованными участниками СВО. По его словам, каждому из них была оказана квалифицированная медицинская помощь, в связи с тем или иным ранением в соответствующих госпиталях.
"По прошествии определенного времени, когда ребята уже вернулись к мирной жизни, стали обостряться вопросы, связанные со стоматологическими заболеваниями. Мы считаем, что важно не бросать ребят наедине с дополнительно возникшими расходами. Чтобы восстановить полноценное здоровье, нужно включить участников СВО, как и уже существующие некоторые категории граждан, в число льготников, тех, кому все услуги у стоматолога оплачиваются за счет фонда ОМС", - подчеркнул он.
 
