Дорогу Герба - Омсукчан закрыли из-за снегопада - 23.09.2025
Дорогу Герба - Омсукчан закрыли из-за снегопада
2025-09-23T04:27+0300
2025-09-23T04:27+0300
бизнес
общество
магаданская область
МАГАДАН, 23 сен - ПРАЙМ. Дорожники из-за сильного снегопада закрыли автодорогу Герба - Омсукчан в Магаданской области, сообщат во вторник Госавтоинспекция региона. "В связи с обильным снегопадом с 10.30 (02.30 мск) 23 сентября ограничено движение для всех видов транспортных средств на участке (0 - 256 км) автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения Герба - Омсукчан", - говорится в сообщении. Госавтоинспекция также рекомендовала водителям быть внимательнее на автодорогах региона.
магаданская область
2025
04:27 23.09.2025
 
Дорогу Герба - Омсукчан закрыли из-за снегопада

МАГАДАН, 23 сен - ПРАЙМ. Дорожники из-за сильного снегопада закрыли автодорогу Герба - Омсукчан в Магаданской области, сообщат во вторник Госавтоинспекция региона.
"В связи с обильным снегопадом с 10.30 (02.30 мск) 23 сентября ограничено движение для всех видов транспортных средств на участке (0 - 256 км) автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения Герба - Омсукчан", - говорится в сообщении.
Госавтоинспекция также рекомендовала водителям быть внимательнее на автодорогах региона.
 
