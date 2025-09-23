https://1prime.ru/20250923/gerb-862644973.html

Дорогу Герба - Омсукчан закрыли из-за снегопада

МАГАДАН, 23 сен - ПРАЙМ. Дорожники из-за сильного снегопада закрыли автодорогу Герба - Омсукчан в Магаданской области, сообщат во вторник Госавтоинспекция региона. "В связи с обильным снегопадом с 10.30 (02.30 мск) 23 сентября ограничено движение для всех видов транспортных средств на участке (0 - 256 км) автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения Герба - Омсукчан", - говорится в сообщении. Госавтоинспекция также рекомендовала водителям быть внимательнее на автодорогах региона.

