ГД одобрила особый порядок возврата земли жителям 3 приграничных регионов

МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ.

МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении законопроект об особом порядке возврата земельных участков жителям Белгородской, Брянской и Курской областей. Документ внесен группой депутатов из разных фракций во главе с вице-спикером Госдумы Викторией Абрамченко. Он позволяет сохранить права на земельные участки гражданам, пострадавшим от незаконных действий вооруженных сил Украины на территории Брянской, Курской и Белгородской областей. До 1 января 2028 года эти регионы своими законами смогут определить особенности предоставления земельных участков их прежним владельцам в собственность бесплатно или в безвозмездное пользование, пояснил журналистам один из авторов законопроекта, глава думского комитета по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов. Речь идет о жителях Брянской, Курской и Белгородской областей, которые ранее в период СВО отказались от своих участков в целях получения мер социальной поддержки (жилищного сертификата) при отселении в связи с угрозой жизни. Такие граждане смогут подать заявление о возврате участка. Если подтвердится, что заявитель ранее владел участком, он будет возвращен ему. Эти три региона смогут определить срок подачи таких заявлений и перечень муниципальных образований, где действует такой особый порядок возврата участка. Даже если на участке остались некапитальные строения, это не станет поводом для отказа в его возврате. Гаврилов обратил внимание, что в обычных условиях земля переходит к тому, кто первым успел подать заявление, но приграничные районы пережили особое время. По его словам, "важно не просто распределить ресурс, а вернуть людям то, что уже связано с их жизнью и вложениями". Возвращение участков прежним хозяевам ускорит их восстановление и будет способствовать общему оживлению сел, подчеркнул депутат.

