Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ГД одобрила особый порядок возврата земли жителям 3 приграничных регионов - 23.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250923/gosduma-862663030.html
ГД одобрила особый порядок возврата земли жителям 3 приграничных регионов
ГД одобрила особый порядок возврата земли жителям 3 приграничных регионов - 23.09.2025, ПРАЙМ
ГД одобрила особый порядок возврата земли жителям 3 приграничных регионов
Госдума приняла в первом чтении законопроект об особом порядке возврата земельных участков жителям Белгородской, Брянской и Курской областей. | 23.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-23T14:57+0300
2025-09-23T14:57+0300
россия
белгородская область
общество
госдума
https://cdnn.1prime.ru/img/83810/09/838100954_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_4f5371c4305045573504fee04ade74b2.jpg
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении законопроект об особом порядке возврата земельных участков жителям Белгородской, Брянской и Курской областей. Документ внесен группой депутатов из разных фракций во главе с вице-спикером Госдумы Викторией Абрамченко. Он позволяет сохранить права на земельные участки гражданам, пострадавшим от незаконных действий вооруженных сил Украины на территории Брянской, Курской и Белгородской областей. До 1 января 2028 года эти регионы своими законами смогут определить особенности предоставления земельных участков их прежним владельцам в собственность бесплатно или в безвозмездное пользование, пояснил журналистам один из авторов законопроекта, глава думского комитета по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов. Речь идет о жителях Брянской, Курской и Белгородской областей, которые ранее в период СВО отказались от своих участков в целях получения мер социальной поддержки (жилищного сертификата) при отселении в связи с угрозой жизни. Такие граждане смогут подать заявление о возврате участка. Если подтвердится, что заявитель ранее владел участком, он будет возвращен ему. Эти три региона смогут определить срок подачи таких заявлений и перечень муниципальных образований, где действует такой особый порядок возврата участка. Даже если на участке остались некапитальные строения, это не станет поводом для отказа в его возврате. Гаврилов обратил внимание, что в обычных условиях земля переходит к тому, кто первым успел подать заявление, но приграничные районы пережили особое время. По его словам, "важно не просто распределить ресурс, а вернуть людям то, что уже связано с их жизнью и вложениями". Возвращение участков прежним хозяевам ускорит их восстановление и будет способствовать общему оживлению сел, подчеркнул депутат.
https://1prime.ru/20250922/gosduma-862625770.html
белгородская область
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83810/09/838100954_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_738d51aa08bf137595cfd19af05be3ca.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, белгородская область, общество , госдума
РОССИЯ, Белгородская область, Общество , Госдума
14:57 23.09.2025
 
ГД одобрила особый порядок возврата земли жителям 3 приграничных регионов

ГД одобрила в I чтении особый порядок возврата земли жителям 3 приграничных регионов

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкГосдума
Госдума - ПРАЙМ, 1920, 23.09.2025
Госдума. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении законопроект об особом порядке возврата земельных участков жителям Белгородской, Брянской и Курской областей.
Документ внесен группой депутатов из разных фракций во главе с вице-спикером Госдумы Викторией Абрамченко. Он позволяет сохранить права на земельные участки гражданам, пострадавшим от незаконных действий вооруженных сил Украины на территории Брянской, Курской и Белгородской областей.
До 1 января 2028 года эти регионы своими законами смогут определить особенности предоставления земельных участков их прежним владельцам в собственность бесплатно или в безвозмездное пользование, пояснил журналистам один из авторов законопроекта, глава думского комитета по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.
Речь идет о жителях Брянской, Курской и Белгородской областей, которые ранее в период СВО отказались от своих участков в целях получения мер социальной поддержки (жилищного сертификата) при отселении в связи с угрозой жизни.
Такие граждане смогут подать заявление о возврате участка. Если подтвердится, что заявитель ранее владел участком, он будет возвращен ему. Эти три региона смогут определить срок подачи таких заявлений и перечень муниципальных образований, где действует такой особый порядок возврата участка. Даже если на участке остались некапитальные строения, это не станет поводом для отказа в его возврате.
Гаврилов обратил внимание, что в обычных условиях земля переходит к тому, кто первым успел подать заявление, но приграничные районы пережили особое время. По его словам, "важно не просто распределить ресурс, а вернуть людям то, что уже связано с их жизнью и вложениями". Возвращение участков прежним хозяевам ускорит их восстановление и будет способствовать общему оживлению сел, подчеркнул депутат.
Госдума - ПРАЙМ, 1920, 22.09.2025
ГД рассмотрит проекты о дополнительных мерах поддержки участников СВО
Вчера, 17:32
 
РОССИЯБелгородская областьОбществоГосдума
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала