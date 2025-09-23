https://1prime.ru/20250923/gosduma-862663930.html

ГД приняла проект об ипотечных каникулах до 1,5 лет для семей с детьми

экономика

недвижимость

россия

михаил мишустин

госдума

ипотека

МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий семьям с детьми в России брать ипотечные каникулы на срок до полутора лет. Документ внесен правительством. Он подготовлен во исполнение поручения президента России в целях поддержки семей с детьми. Согласно данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, материальное положение и жилищные условия - самый популярный барьер (39% опрошенных), из-за которого женщины не планируют рождение детей в ближайшие пять лет. Сейчас при появлении ребенка заемщик имеет право на полугодовые кредитные каникулы по ипотеке, если его доходы снизились более чем на 20%, а расходы на обслуживание займа превышают 40% среднемесячных поступлений. Законопроект в целях стимулирования рождаемости в России предоставляет гражданам возможность при рождении или усыновлении (удочерении) второго ребенка или последующих детей взять ипотечные каникулы на срок до 18 месяцев. Причем они будут предоставляться независимо от дохода заемщика. Для этого заемщик должен в течение 180 дней с момента рождения или усыновления ребенка обратиться в банк или микрофинансовую организацию с требованием о предоставлении льготного периода. При этом проценты по основному долгу в этом случае будут начисляться только с седьмого по восемнадцатый месяц каникул. Это позволит поддержать семьи в наиболее сложный период, когда один из родителей ухаживает за малышом и не имеет возможности выйти на работу, пояснял в июле на заседании кабмина премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Правительство рассчитывает, что вместе с другими действующими мерами это позитивно повлияет на демографическую ситуацию в стране в целом. "Предлагаемые изменения являются важным элементом комплексной стратегии, направленной на улучшение социально-экономического положения семей с детьми. Это в свою очередь может способствовать решению ряда актуальных проблем, таких как снижение уровня бедности и повышение качества жизни населения", - заявил журналистам член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.

