Премьер Польши заявил об открытии границы с Белоруссией
Польша приняла решение открыть границу с Белоруссией в полночь со среды на четверг, заявил премьер республики Дональд Туск, открывая заседание кабмина. | 23.09.2025, ПРАЙМ
ВАРШАВА, 23 сен - ПРАЙМ. Польша приняла решение открыть границу с Белоруссией в полночь со среды на четверг, заявил премьер республики Дональд Туск, открывая заседание кабмина. "Мы с министром внутренних дел и администрацией приняли решение об открытии вновь пунктов пропуска с Белоруссией. Решение он подпишет сегодня", - сказал Туск. Премьер добавил, что граница будет открыта в полночь со среды на четверг. Польша в ночь на 12 сентября закрыла границу с Белоруссией. Туск обосновал решение закрыть границу "интересами безопасности", объяснив это началом активной фазы российско-белорусских военных учений "Запад-2025". Учения проходили с 12 по 16 сентября. На белорусской территории остались 1453 польских грузовика, которые не успели выехать из Белоруссии и выезд которых возможен только через белорусско-польский участок границы. Поскольку истекает срок их временного ввоза на территорию ЕАЭС, государственный таможенный комитет Белоруссии решил продлить еще на десять дней нахождение польских фур на территории страны.
