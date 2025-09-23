https://1prime.ru/20250923/granitsa-862665066.html

Премьер Польши заявил об открытии границы с Белоруссией

2025-09-23T15:46+0300

политика

польша

белоруссия

дональд туск

ВАРШАВА, 23 сен - ПРАЙМ. Польша приняла решение открыть границу с Белоруссией в полночь со среды на четверг, заявил премьер республики Дональд Туск, открывая заседание кабмина. "Мы с министром внутренних дел и администрацией приняли решение об открытии вновь пунктов пропуска с Белоруссией. Решение он подпишет сегодня", - сказал Туск. Премьер добавил, что граница будет открыта в полночь со среды на четверг. Польша в ночь на 12 сентября закрыла границу с Белоруссией. Туск обосновал решение закрыть границу "интересами безопасности", объяснив это началом активной фазы российско-белорусских военных учений "Запад-2025". Учения проходили с 12 по 16 сентября. На белорусской территории остались 1453 польских грузовика, которые не успели выехать из Белоруссии и выезд которых возможен только через белорусско-польский участок границы. Поскольку истекает срок их временного ввоза на территорию ЕАЭС, государственный таможенный комитет Белоруссии решил продлить еще на десять дней нахождение польских фур на территории страны.

польша

белоруссия

2025

польша, белоруссия, дональд туск