Гросси заявил об очередной потере ЗАЭС внешнего электроснабжения
Гросси заявил об очередной потере ЗАЭС внешнего электроснабжения - 23.09.2025, ПРАЙМ
Гросси заявил об очередной потере ЗАЭС внешнего электроснабжения
ЗАЭС во вторник в 10-й раз с начала военного конфликта потеряла внешнее электроснабжение, это подчёркивает риски для ядерной безопасности, заявил гендиректор... | 23.09.2025, ПРАЙМ
энергетика
магатэ
рафаэль гросси
ВЕНА, 23 сен - ПРАЙМ. ЗАЭС во вторник в 10-й раз с начала военного конфликта потеряла внешнее электроснабжение, это подчёркивает риски для ядерной безопасности, заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. "ЗАЭС сегодня в 10-й раз с начала конфликта потеряла внешнее электроснабжение, что вновь подчёркивает постоянные риски для ядерной безопасности, заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси", - отмечается в сообщении, опубликованном в официальном аккаунте Агентства в соцсети Х. Уточняется, что эксперты МАГАТЭ расследуют причину.
Гросси заявил об очередной потере ЗАЭС внешнего электроснабжения
Гросси: ЗАЭС в десятый раз с начала конфликта потеряла внешнее электроснабжение
