Гросси заявил об очередной потере ЗАЭС внешнего электроснабжения - 23.09.2025, ПРАЙМ
Гросси заявил об очередной потере ЗАЭС внешнего электроснабжения
Гросси заявил об очередной потере ЗАЭС внешнего электроснабжения
ВЕНА, 23 сен - ПРАЙМ. ЗАЭС во вторник в 10-й раз с начала военного конфликта потеряла внешнее электроснабжение, это подчёркивает риски для ядерной безопасности, заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. "ЗАЭС сегодня в 10-й раз с начала конфликта потеряла внешнее электроснабжение, что вновь подчёркивает постоянные риски для ядерной безопасности, заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси", - отмечается в сообщении, опубликованном в официальном аккаунте Агентства в соцсети Х. Уточняется, что эксперты МАГАТЭ расследуют причину.
Энергетика, МАГАТЭ, Рафаэль Гросси
17:51 23.09.2025
 
Гросси заявил об очередной потере ЗАЭС внешнего электроснабжения

Гросси: ЗАЭС в десятый раз с начала конфликта потеряла внешнее электроснабжение

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСтела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - ПРАЙМ, 1920, 23.09.2025
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. Архивное фото
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
ВЕНА, 23 сен - ПРАЙМ. ЗАЭС во вторник в 10-й раз с начала военного конфликта потеряла внешнее электроснабжение, это подчёркивает риски для ядерной безопасности, заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
"ЗАЭС сегодня в 10-й раз с начала конфликта потеряла внешнее электроснабжение, что вновь подчёркивает постоянные риски для ядерной безопасности, заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси", - отмечается в сообщении, опубликованном в официальном аккаунте Агентства в соцсети Х.
Уточняется, что эксперты МАГАТЭ расследуют причину.
ЭнергетикаМАГАТЭРафаэль Гросси
 
 
