Гросси заявил об очередной потере ЗАЭС внешнего электроснабжения

ВЕНА, 23 сен - ПРАЙМ. ЗАЭС во вторник в 10-й раз с начала военного конфликта потеряла внешнее электроснабжение, это подчёркивает риски для ядерной безопасности, заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. "ЗАЭС сегодня в 10-й раз с начала конфликта потеряла внешнее электроснабжение, что вновь подчёркивает постоянные риски для ядерной безопасности, заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси", - отмечается в сообщении, опубликованном в официальном аккаунте Агентства в соцсети Х. Уточняется, что эксперты МАГАТЭ расследуют причину.

2025

