Эксперт оценил российский рынок искусственного интеллекта в 2025 году - 23.09.2025
Эксперт оценил российский рынок искусственного интеллекта в 2025 году
Эксперт оценил российский рынок искусственного интеллекта в 2025 году
Российский рынок искусственного интеллекта в 2025 году составит 168 миллиардов рублей, и 50 миллиардов из них - это программное обеспечение и IT-сервисы, таким... | 23.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-23T13:47+0300
2025-09-23T13:47+0300
экономика
технологии
россия
мтс
ии
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Российский рынок искусственного интеллекта в 2025 году составит 168 миллиардов рублей, и 50 миллиардов из них - это программное обеспечение и IT-сервисы, таким мнением с журналистами поделился генеральный директор MWS AI (входит в МТС Web Services) Денис Филиппов. "Мы оцениваем рынок искусственного интеллекта в России в 2025 году в 168 миллиардов рублей. Из них 50 миллиардов приходится на программное обеспечение и IT-сервисы с перспективой роста до 155 миллиардов в 2029-м. Таким образом, за пять лет он более чем утроится, показывая среднегодовой рост около 32,5 процента", - сказал Филиппов. Он рассказал, что структура рынка в этом году выглядит таким образом: 34% приходится на компьютерное зрение, 29% - на AI-агентов, 12% - на заказную разработку программного обеспечения, 9% - на обработку естественного языка, 7% - на AI-консалтинг и ещё 9% занимают прочие направления. По мнению эксперта, масштабированию ИИ-проектов мешает недостаток участия юристов и специалистов по безопасности. Однако ИИ-технологии дают компаниям стратегическое преимущество и позволяют улучшать клиентский опыт, удерживать сотрудников и ускорять вывод новых продуктов. "Спрос на ИИ формируется двумя основными потоками. Первый связан с кросс-отраслевыми продуктами - системами поддержки клиентов, HR-инструментами, решениями для юристов и корпоративными помощниками. Второй формируется отраслевыми решениями для телекоммуникаций, финансов, промышленности и сельского хозяйства", - отметил Филиппов.
технологии, россия, мтс, ии
Экономика, Технологии, РОССИЯ, МТС, ИИ
13:47 23.09.2025
 
Эксперт оценил российский рынок искусственного интеллекта в 2025 году

Филиппов: российский рынок ИИ в 2025 году может достичь 168 млрд рублей

© Unsplash/Steve JohnsonИскусственный интеллект
Искусственный интеллект
Искусственный интеллект. Архивное фото
© Unsplash/Steve Johnson
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Российский рынок искусственного интеллекта в 2025 году составит 168 миллиардов рублей, и 50 миллиардов из них - это программное обеспечение и IT-сервисы, таким мнением с журналистами поделился генеральный директор MWS AI (входит в МТС Web Services) Денис Филиппов.
"Мы оцениваем рынок искусственного интеллекта в России в 2025 году в 168 миллиардов рублей. Из них 50 миллиардов приходится на программное обеспечение и IT-сервисы с перспективой роста до 155 миллиардов в 2029-м. Таким образом, за пять лет он более чем утроится, показывая среднегодовой рост около 32,5 процента", - сказал Филиппов.
Он рассказал, что структура рынка в этом году выглядит таким образом: 34% приходится на компьютерное зрение, 29% - на AI-агентов, 12% - на заказную разработку программного обеспечения, 9% - на обработку естественного языка, 7% - на AI-консалтинг и ещё 9% занимают прочие направления.
По мнению эксперта, масштабированию ИИ-проектов мешает недостаток участия юристов и специалистов по безопасности. Однако ИИ-технологии дают компаниям стратегическое преимущество и позволяют улучшать клиентский опыт, удерживать сотрудников и ускорять вывод новых продуктов.
"Спрос на ИИ формируется двумя основными потоками. Первый связан с кросс-отраслевыми продуктами - системами поддержки клиентов, HR-инструментами, решениями для юристов и корпоративными помощниками. Второй формируется отраслевыми решениями для телекоммуникаций, финансов, промышленности и сельского хозяйства", - отметил Филиппов.
Российские колледжи начали готовить специалистов по ИИ
