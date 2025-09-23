https://1prime.ru/20250923/ii-862660092.html
Эксперт оценил российский рынок искусственного интеллекта в 2025 году
Эксперт оценил российский рынок искусственного интеллекта в 2025 году - 23.09.2025, ПРАЙМ
Эксперт оценил российский рынок искусственного интеллекта в 2025 году
Российский рынок искусственного интеллекта в 2025 году составит 168 миллиардов рублей, и 50 миллиардов из них - это программное обеспечение и IT-сервисы, таким... | 23.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-23T13:47+0300
2025-09-23T13:47+0300
2025-09-23T13:47+0300
экономика
технологии
россия
мтс
ии
https://cdnn.1prime.ru/img/84143/40/841434021_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_23591f8f23bfa6fab05951ea8b4db878.jpg
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Российский рынок искусственного интеллекта в 2025 году составит 168 миллиардов рублей, и 50 миллиардов из них - это программное обеспечение и IT-сервисы, таким мнением с журналистами поделился генеральный директор MWS AI (входит в МТС Web Services) Денис Филиппов. "Мы оцениваем рынок искусственного интеллекта в России в 2025 году в 168 миллиардов рублей. Из них 50 миллиардов приходится на программное обеспечение и IT-сервисы с перспективой роста до 155 миллиардов в 2029-м. Таким образом, за пять лет он более чем утроится, показывая среднегодовой рост около 32,5 процента", - сказал Филиппов. Он рассказал, что структура рынка в этом году выглядит таким образом: 34% приходится на компьютерное зрение, 29% - на AI-агентов, 12% - на заказную разработку программного обеспечения, 9% - на обработку естественного языка, 7% - на AI-консалтинг и ещё 9% занимают прочие направления. По мнению эксперта, масштабированию ИИ-проектов мешает недостаток участия юристов и специалистов по безопасности. Однако ИИ-технологии дают компаниям стратегическое преимущество и позволяют улучшать клиентский опыт, удерживать сотрудников и ускорять вывод новых продуктов. "Спрос на ИИ формируется двумя основными потоками. Первый связан с кросс-отраслевыми продуктами - системами поддержки клиентов, HR-инструментами, решениями для юристов и корпоративными помощниками. Второй формируется отраслевыми решениями для телекоммуникаций, финансов, промышленности и сельского хозяйства", - отметил Филиппов.
https://1prime.ru/20250920/ii-862550670.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84143/40/841434021_300:0:2100:1350_1920x0_80_0_0_df17503ff7bf3934a90357368e9d2b03.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, мтс, ии
Экономика, Технологии, РОССИЯ, МТС, ИИ
Эксперт оценил российский рынок искусственного интеллекта в 2025 году
Филиппов: российский рынок ИИ в 2025 году может достичь 168 млрд рублей
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Российский рынок искусственного интеллекта в 2025 году составит 168 миллиардов рублей, и 50 миллиардов из них - это программное обеспечение и IT-сервисы, таким мнением с журналистами поделился генеральный директор MWS AI (входит в МТС Web Services) Денис Филиппов.
"Мы оцениваем рынок искусственного интеллекта в России в 2025 году в 168 миллиардов рублей. Из них 50 миллиардов приходится на программное обеспечение и IT-сервисы с перспективой роста до 155 миллиардов в 2029-м. Таким образом, за пять лет он более чем утроится, показывая среднегодовой рост около 32,5 процента", - сказал Филиппов.
Он рассказал, что структура рынка в этом году выглядит таким образом: 34% приходится на компьютерное зрение, 29% - на AI-агентов, 12% - на заказную разработку программного обеспечения, 9% - на обработку естественного языка, 7% - на AI-консалтинг и ещё 9% занимают прочие направления.
По мнению эксперта, масштабированию ИИ-проектов мешает недостаток участия юристов и специалистов по безопасности. Однако ИИ-технологии дают компаниям стратегическое преимущество и позволяют улучшать клиентский опыт, удерживать сотрудников и ускорять вывод новых продуктов.
"Спрос на ИИ формируется двумя основными потоками. Первый связан с кросс-отраслевыми продуктами - системами поддержки клиентов, HR-инструментами, решениями для юристов и корпоративными помощниками. Второй формируется отраслевыми решениями для телекоммуникаций, финансов, промышленности и сельского хозяйства", - отметил Филиппов.
Российские колледжи начали готовить специалистов по ИИ