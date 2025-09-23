https://1prime.ru/20250923/indeks-862681362.html
Российский рынок акций ускорил снижение после заявлений Трампа
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Российский рынок акций во время вечерней сессии ускорил снижение после заявлений президента США Дональда Трампа о конфликте на Украине, следует из данных торгов. Рублевый индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (IMOEX2) к 22.06 мск снижался на 1,26%, до 2 706,55 пункта. До заявлений он находился в небольшом минусе, снижаясь на 0,01%. Среди прочего Трамп заявил, что считает, что при поддержке ЕС Украина "сможет вернуть всю изначальную территорию", а, возможно, "пойти еще дальше". Он также добавил, что для Украины "настало время действовать", но при любом сценарии желает Москве и Киеву "всего наилучшего".
