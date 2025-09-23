Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Российский рынок акций ускорил снижение после заявлений Трампа - 23.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250923/indeks-862681362.html
Российский рынок акций ускорил снижение после заявлений Трампа
Российский рынок акций ускорил снижение после заявлений Трампа - 23.09.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций ускорил снижение после заявлений Трампа
Российский рынок акций во время вечерней сессии ускорил снижение после заявлений президента США Дональда Трампа о конфликте на Украине, следует из данных... | 23.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-23T22:36+0300
2025-09-23T22:36+0300
рынок
торги
украина
сша
москва
дональд трамп
мосбиржа
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/07/852660305_0:54:1601:954_1920x0_80_0_0_ae9726b9efcc599f9a81290abdc11c16.jpg
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Российский рынок акций во время вечерней сессии ускорил снижение после заявлений президента США Дональда Трампа о конфликте на Украине, следует из данных торгов. Рублевый индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (IMOEX2) к 22.06 мск снижался на 1,26%, до 2 706,55 пункта. До заявлений он находился в небольшом минусе, снижаясь на 0,01%. Среди прочего Трамп заявил, что считает, что при поддержке ЕС Украина "сможет вернуть всю изначальную территорию", а, возможно, "пойти еще дальше". Он также добавил, что для Украины "настало время действовать", но при любом сценарии желает Москве и Киеву "всего наилучшего".
https://1prime.ru/20250923/tramp-862679778.html
украина
сша
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/07/852660305_0:0:1421:1066_1920x0_80_0_0_969d1e3d4bca7f486e41accf81c6ddaa.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, торги, украина, сша, москва, дональд трамп, мосбиржа, ес
Рынок, Торги, УКРАИНА, США, МОСКВА, Дональд Трамп, Мосбиржа, ЕС
22:36 23.09.2025
 
Российский рынок акций ускорил снижение после заявлений Трампа

Индекс Мосбиржи снизился после слов Трампа о конфликте на Украине

© Фото : пресс-служба МосбиржиМосковская биржа
Московская биржа - ПРАЙМ, 1920, 23.09.2025
Московская биржа. Архивное фото
© Фото : пресс-служба Мосбиржи
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Российский рынок акций во время вечерней сессии ускорил снижение после заявлений президента США Дональда Трампа о конфликте на Украине, следует из данных торгов.
Рублевый индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (IMOEX2) к 22.06 мск снижался на 1,26%, до 2 706,55 пункта. До заявлений он находился в небольшом минусе, снижаясь на 0,01%.
Среди прочего Трамп заявил, что считает, что при поддержке ЕС Украина "сможет вернуть всю изначальную территорию", а, возможно, "пойти еще дальше". Он также добавил, что для Украины "настало время действовать", но при любом сценарии желает Москве и Киеву "всего наилучшего".
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 23.09.2025
Трамп заявил, что экономика России якобы находится в ужасном состоянии
Вчера, 21:04
 
РынокТоргиУКРАИНАСШАМОСКВАДональд ТрампМосбиржаЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала