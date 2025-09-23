https://1prime.ru/20250923/indeksy-862681152.html
Индексы США во вторник преимущественно снижаются
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США во вторник преимущественно снижаются после внутренней макроэкономической статистики, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 18.23 мск промышленный индекс Dow Jones увеличивался на 0,36% - до 46 548,5 пункта. Индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite снижался на 0,22% - до 22 739,71 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,09%, до 6 688,06 пункта. По данным S&P Global, индекс деловой активности PMI в сфере услуг США в сентябре опустился до 53,9 пункта со значения предыдущего месяца в 54,5 пункта. При этом показатель стал минимальным за три месяца. Аналитики ожидали снижения индекса только до 54 пунктов. PMI в области промышленного производства США в сентябре снизился до 52 пунктов с 53 пунктов в августе. Позднее во вторник инвесторы также ждут выступления главы ФРС США Джерома Пауэлла, рассчитывая услышать подсказки по дальнейшей денежно-кредитной политике регулятора. Кроме того, в четверг будут опубликованы окончательные данные по динамике ВВП США за второй квартал. Первая оценка предполагала рост на 3% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами), вторая - на 3,3%. В пятницу также выйдут данные о доходах и расходах населения страны. Ожидается, что в августе показатели выросли в месячном выражении на 0,3% и 0,5% соответственно.
