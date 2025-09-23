https://1prime.ru/20250923/isk-862661049.html
Генпрокуратура предъявила судье Верховного суда Момотову гражданский иск
МОСКВА, 23 сен – ПРАЙМ. Генпрокуратура РФ предъявила судье ВС РФ Виктору Момотову гражданский иск, что не требует получения согласия соответствующей квалификационной коллегии судей, сообщил РИА Новости источник, знакомый с исковым заявлением. "Являясь судьей Верховного Суда РФ, Момотов обладает правовым иммунитетом. Однако его сила, как следует из действующего нормативного регулирования, не распространяется на гражданское судопроизводство. При таких обстоятельствах, предъявление к Момотову искового заявления, его рассмотрение в гражданском процессуальном порядке и принятие… правовых последствий за коррупционные правонарушения осуществляется по общим правилам искового судопроизводства и не требует получения согласия соответствующей квалификационной коллегии судей", - сказал собеседник агентства.
МОСКВА, 23 сен – ПРАЙМ. Генпрокуратура РФ предъявила судье ВС РФ Виктору Момотову гражданский иск, что не требует получения согласия соответствующей квалификационной коллегии судей, сообщил РИА Новости источник, знакомый с исковым заявлением.
"Являясь судьей Верховного Суда РФ, Момотов обладает правовым иммунитетом. Однако его сила, как следует из действующего нормативного регулирования, не распространяется на гражданское судопроизводство. При таких обстоятельствах, предъявление к Момотову искового заявления, его рассмотрение в гражданском процессуальном порядке и принятие… правовых последствий за коррупционные правонарушения осуществляется по общим правилам искового судопроизводства и не требует получения согласия соответствующей квалификационной коллегии судей", - сказал собеседник агентства.
