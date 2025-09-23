Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Генпрокуратура предъявила судье Верховного суда Момотову гражданский иск - 23.09.2025, ПРАЙМ
Генпрокуратура предъявила судье Верховного суда Момотову гражданский иск
2025-09-23T14:14+0300
2025-09-23T14:14+0300
МОСКВА, 23 сен – ПРАЙМ. Генпрокуратура РФ предъявила судье ВС РФ Виктору Момотову гражданский иск, что не требует получения согласия соответствующей квалификационной коллегии судей, сообщил РИА Новости источник, знакомый с исковым заявлением. "Являясь судьей Верховного Суда РФ, Момотов обладает правовым иммунитетом. Однако его сила, как следует из действующего нормативного регулирования, не распространяется на гражданское судопроизводство. При таких обстоятельствах, предъявление к Момотову искового заявления, его рассмотрение в гражданском процессуальном порядке и принятие… правовых последствий за коррупционные правонарушения осуществляется по общим правилам искового судопроизводства и не требует получения согласия соответствующей квалификационной коллегии судей", - сказал собеседник агентства.
14:14 23.09.2025
 
Генпрокуратура предъявила судье Верховного суда Момотову гражданский иск

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкГербы на воротах здания Генеральной прокуратуры РФ
Гербы на воротах здания Генеральной прокуратуры РФ. Архивное фото
© РИА Новости . Мария Девахина
МОСКВА, 23 сен – ПРАЙМ. Генпрокуратура РФ предъявила судье ВС РФ Виктору Момотову гражданский иск, что не требует получения согласия соответствующей квалификационной коллегии судей, сообщил РИА Новости источник, знакомый с исковым заявлением.
"Являясь судьей Верховного Суда РФ, Момотов обладает правовым иммунитетом. Однако его сила, как следует из действующего нормативного регулирования, не распространяется на гражданское судопроизводство. При таких обстоятельствах, предъявление к Момотову искового заявления, его рассмотрение в гражданском процессуальном порядке и принятие… правовых последствий за коррупционные правонарушения осуществляется по общим правилам искового судопроизводства и не требует получения согласия соответствующей квалификационной коллегии судей", - сказал собеседник агентства.
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
