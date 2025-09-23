https://1prime.ru/20250923/issledovanie-862645337.html

Исследование показало, как россияне дарят подарки

МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Половина россиян продолжает придерживаться традиции дарить подарки лично, тогда как каждый шестой предпочитает для такого повода доставку, следует из совместного исследования ювелирного холдинга Sokolov и логистической компании СДЭК, имеющегося в распоряжении РИА Новости. "Половина россиян признаются: им комфортнее всего вручать подарки лично, при встрече. Но традиция постепенно меняется - уже каждый шестой предпочитает исключительно доставку. Личное вручение остается жестом, который ценят в первую очередь самые близкие. Чаще всего напрямую подарок получают родители (28%) и партнер (24%). А вот родственникам 17% россиян отправляют подарок доставкой, не лично", - говорится в исследовании. Так, чаще всего россияне доверяют курьерам цветы и сладости - 31% и 30% соответственно. Следом идут подарочные сертификаты, небольшие, но полезные вещи вроде наушников, а также памятные предметы со смыслом: альбомы, книги или фото. Ювелирные украшения через доставку отправляют лишь 7% респондентов, зато именно такие подарки чаще всего воспринимаются россиянами как самые ценные и личные. Треть россиян выбирают доставку из-за удобства и экономии времени. В свою очередь у 28% нет возможности встретиться лично, а четверть отправляют подарки в другие города и страны. Каждый шестой выбирает курьера ради сюрприза, а 18% ценят точность по времени. В итоге 38% россиян готовы переплатить за доставку в особых случаях - когда важен эффект неожиданности или гарантия, что подарок окажется у адресата точно в срок. К подаркам, полученным с помощью доставки, россияне относятся по-разному. Для 38% россиян главное - внимание, и презент, даже врученный курьером, вызывает искреннюю радость. Почти треть относятся к этому нейтрально. Но 16% признаются: им было бы приятнее получить подарок лично, а еще 8% принципиально выбирают только формат "из рук в руки". Среди городов-лидеров по отправке подарков курьером остается Москва - за год показатель вырос на четверть и достиг почти 1,5 миллиона подарков. В Санкт-Петербурге рост составил 14%, в Новосибирске - 18%, в Екатеринбурге - 16%, во Владивостоке - 22%.

