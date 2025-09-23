Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Китае оценили заявления России по ДСНВ - 23.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250923/kitay-862651739.html
В Китае оценили заявления России по ДСНВ
В Китае оценили заявления России по ДСНВ - 23.09.2025, ПРАЙМ
В Китае оценили заявления России по ДСНВ
Китай высоко ценит позитивные заявления России о готовности продолжать придерживаться ограничений Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДНСВ),... | 23.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-23T10:39+0300
2025-09-23T10:39+0300
политика
россия
китай
сша
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/01/860200292_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_233dc7e24b4fca8218d324e46d78bc7b.jpg
ПЕКИН, 23 сен – ПРАЙМ. Китай высоко ценит позитивные заявления России о готовности продолжать придерживаться ограничений Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДНСВ), заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь. Президент РФ Владимир Путин заявил в понедельник, что Россия готова после 5 февраля 2026 года продолжить в течение одного года придерживаться ограничений в соответствии с ДСНВ. По его словам, Россия полагает, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с ДСНВ принесут результат, если США ответят взаимностью. "Китай высоко ценит позитивный настрой России", - заявил дипломат, отвечая на просьбу РИА Новости прокомментировать заявления Путина. Действие российско-американского соглашения истекает 5 февраля 2026 года, и до последнего времени между Москвой и Вашингтоном отсутствовал диалог относительно перспектив его продления.
https://1prime.ru/20250922/dsnv-862637689.html
китай
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/01/860200292_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_63c763c48b9e364dfa944ec6e66ea676.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, китай, сша, владимир путин
Политика, РОССИЯ, КИТАЙ, США, Владимир Путин
10:39 23.09.2025
 
В Китае оценили заявления России по ДСНВ

Го Цзякунь: Китай высоко ценит позитивные заявления России по ДСНВ

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкГенеральное консульство КНР в Хьюстоне
Генеральное консульство КНР в Хьюстоне - ПРАЙМ, 1920, 23.09.2025
Генеральное консульство КНР в Хьюстоне. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ПЕКИН, 23 сен – ПРАЙМ. Китай высоко ценит позитивные заявления России о готовности продолжать придерживаться ограничений Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДНСВ), заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.
Президент РФ Владимир Путин заявил в понедельник, что Россия готова после 5 февраля 2026 года продолжить в течение одного года придерживаться ограничений в соответствии с ДСНВ. По его словам, Россия полагает, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с ДСНВ принесут результат, если США ответят взаимностью.
"Китай высоко ценит позитивный настрой России", - заявил дипломат, отвечая на просьбу РИА Новости прокомментировать заявления Путина.
Действие российско-американского соглашения истекает 5 февраля 2026 года, и до последнего времени между Москвой и Вашингтоном отсутствовал диалог относительно перспектив его продления.
Белый дом - ПРАЙМ, 1920, 22.09.2025
Трамп хочет лично высказаться о предложении Путина по ДСНВ
Вчера, 21:18
 
ПолитикаРОССИЯКИТАЙСШАВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала