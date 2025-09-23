https://1prime.ru/20250923/kndr-862644027.html
КНДР твердо стоит на позиции дальнейшего укрепления отношений с КНР
КНДР твердо стоит на позиции дальнейшего укрепления отношений с КНР - 23.09.2025, ПРАЙМ
КНДР твердо стоит на позиции дальнейшего укрепления отношений с КНР
Лидер КНДР Ким Чен Ын направил председателю КНР Си Цзиньпину телеграмму, в которой заявил, что КНДР твердо стоит на позиции дальнейшего укрепления отношений... | 23.09.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Лидер КНДР Ким Чен Ын направил председателю КНР Си Цзиньпину телеграмму, в которой заявил, что КНДР твердо стоит на позиции дальнейшего укрепления отношений дружбы и сотрудничества с Китаем, передает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК).
Радиостанция "Голос Кореи" сообщала в сентябре, что Си Цзиньпин направил Ким Чен Ыну поздравительную телеграмму по случаю 77-летия образования КНДР, в которой выразил готовность к укреплению стратегических связей и поддержанию тесного сотрудничества между двумя странами.
"Дальнейшее укрепление и развитие традиционных корейско-китайских отношений дружбы и сотрудничества в соответствии с велением времени служит твердой позицией Трудовой партии Кореи и правительства КНДР", - цитирует агентство во вторник текст письма, направленного Си Цзиньпину в прошлое воскресенье в ответ на его поздравительную телеграмму.
Лидер КНДР также выразил уверенность, что Пхеньян и Пекин будут энергично содействовать развитию отношений дружбы "в совместной борьбе за осуществление дела социализма в интересах еще большего благосостояния народов двух стран", передает ЦТАК.
Лидер Корейской Народно-Демократической Республики ранее в сентябре находился в Китае с официальным визитом для участия в торжественных празднованиях по случаю 80-летия победы над японским милитаризмом и окончания Второй мировой войны. Вместе с президентом России Владимиром Путиным и китайским лидером он присутствовал на военном параде на площади Тяньаньмэнь в Пекине.
