"Сбер" открыл продажи умного кольца с медицинскими функциями - 23.09.2025
"Сбер" открыл продажи умного кольца с медицинскими функциями
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. "Сбер" открыл продажи умного кольца с медицинскими функциями - датчики, встроенные в кольцо, отслеживают физиологические показатели здоровья владельца, а алгоритмы позволяют анализировать данные и подготовить персональные ИИ-рекомендации, говорится в релизе. "Стартовали продажи умного кольца Sber - первого носимого устройства в линейке продуктов Sber. Оно идеально подойдет тем, кто стремится заботиться о своем здоровье и оставаться активным и продуктивным, не снижая темпа жизни", - говорится в сообщении. Вес устройства составляет 5 граммов, его корпус выполнен из титанового сплава, а внутренняя часть покрыта гиппоаллергенным полимером. Устройство представлено в двух цветах - черный хром и серый хром. Как рассказали в компании, датчики, встроенные в кольцо, отслеживают физиологические показатели пользователя - пульс, сатурацию, физическую активность, фазы сна и пробуждение. А специализированные алгоритмы позволяют анализировать данные и представлять их в качестве комплексных метрик, таких как длительность и качество сна, уровень стресса и ресурс, который является совокупной производной всех показателей. Пользователь видит всю информацию в мобильном приложении. Если кольцо фиксирует отклонения от нормальных значений пульса, вариабельности сердечного ритма, сатурации и показателей сна, в приложении появляется рекомендация проконсультироваться с врачом "СберЗдоровья". Кроме этого, здесь же собраны персонализированные ИИ-рекомендации. "Консультант" дает советы по улучшению качества сна, методам управления стрессом, подходу к физическим нагрузкам, общение с ним происходит в формате диалога. "Рекомендательная система устройства основана на GigaChat. Нейросетевая модель обладает глубокими познаниями в самых разных областях, в том числе в медицине и физиологии. Персональный консультант на базе GigaChat анализирует данные пользователя и дает квалифицированные советы по поддержанию здоровья", - добавили в компании. В "Сбере" отметили, что к разработке устройства были привлечены медицинские эксперты ННГУ им. Лобачевского, клинической больницы №1 Управделами президента, Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН, медицинской компании "СберЗдоровье" и клиники "Медси". Во вторник стартует продажа умного кольца Sber для пользователей, которые подписались на уведомление о старте продаж через официальный сайт SberDevices, а также клиентов Sber Private Banking и "СберПервого". С 24 сентября умное кольцо можно будет приобрести на официальном сайте производителя и в партнерских сетях электроники по рекомендованной розничной цене 24 990 рублей.
08:08 23.09.2025
 
"Сбер" открыл продажи умного кольца с медицинскими функциями

"Сбер" открыл продажи умного кольца, способного отслеживать показатели здоровья

