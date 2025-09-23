Посольство России назвало конфискацию Ан-124 в Канаде незаконной
ВАШИНГТОН, 23 сен — ПРАЙМ. Возможная конфискация самолёта "Волга-Днепр" Ан-124-100 в Торонто является неприемлемой и незаконной, заявили РИА Новости в посольстве России в Канаде.
"Что касается возможности односторонней конфискации Канадой частной собственности, это с самого начала было откровенно политизированным делом с явно антироссийским подтекстом… Такие действия являются неприемлемыми и незаконными", - подчеркнули в дипмиссии.
В посольстве также заявили, что власти Канады "фактически захватили самолёт, доставлявший гуманитарную помощь в интересах канадцев", а затем внесли владельцев в санкционные списки с целью дальнейшей "циничной конфискации".
В феврале 2022 года Канада запретила российским авиакомпаниям использовать свое воздушное пространство. В силу этого запрета воздушное судно Ан-124-100, выполнявшее гуманитарный рейс по заказу правительства Канады по перевозке тест-наборов COVID-19 из Китая, оказалось заблокировано в аэропорту в Торонто. Весной 2023 года Канада ввела санкции в отношении авиакомпании "Волга-Днепр", а в июне кабмин распорядился арестовать самолет и начать работы по его конфискации, чтобы использовать в интересах Украины. В августе 2024 года "Волга-Днепр" сообщала, что направила Канаде уведомление о том, что инициировала арбитражное разбирательство в связи с экспроприацией активов, в том числе арестом самолета Ан-124-100.