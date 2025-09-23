https://1prime.ru/20250923/kurs-862676183.html
Курс юаня на Мосбирже снизился до 11,7 рубля
2025-09-23T19:20+0300
рынок
россия
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов вторника вырос к юаню: китайская валюта завершила торги на отметке 11,7 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) снизился на 2 копейки - до 11,7 рубля.
ЦБ 22 сентября продал на внутреннем рынке юани на 10,4 миллиарда рублей