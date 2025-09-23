https://1prime.ru/20250923/lavrov-862675699.html

Глава МИД Словакии обсудит с Лавровым Украину и энергопоставки

Глава МИД Словакии обсудит с Лавровым Украину и энергопоставки - 23.09.2025, ПРАЙМ

Глава МИД Словакии обсудит с Лавровым Украину и энергопоставки

Глава МИД Словакии Юрай Бланар заявил РИА Новости, что на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым на полях ГА ООН обсудит урегулирование на Украине и... | 23.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-23T19:00+0300

2025-09-23T19:00+0300

2025-09-23T19:00+0300

мировая экономика

украина

словакия

европа

сергей лавров

мид

оон

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0b/855669306_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a2dc16ab8477c0448fcdce4c85ce6e0e.jpg

ООН, 23 сен - ПРАЙМ. Глава МИД Словакии Юрай Бланар заявил РИА Новости, что на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым на полях ГА ООН обсудит урегулирование на Украине и российские энергопоставки. "(Обсудим - ред.) все, что является наиболее важным для нашей гражданской политики в Словацкой Республике", - заявил он в ответ на вопрос, будет ли обсуждаться конфликт на Украине и российские энергопоставки в Европу. Достижение мира на Украине крайне важно для Братиславы, отметил он.

https://1prime.ru/20250825/alternativy-861227056.html

украина

словакия

европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, украина, словакия, европа, сергей лавров, мид, оон