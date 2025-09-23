Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Глава МИД Словакии обсудит с Лавровым Украину и энергопоставки - 23.09.2025
Глава МИД Словакии обсудит с Лавровым Украину и энергопоставки
Глава МИД Словакии обсудит с Лавровым Украину и энергопоставки - 23.09.2025, ПРАЙМ
Глава МИД Словакии обсудит с Лавровым Украину и энергопоставки
Глава МИД Словакии Юрай Бланар заявил РИА Новости, что на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым на полях ГА ООН обсудит урегулирование на Украине и... | 23.09.2025, ПРАЙМ
ООН, 23 сен - ПРАЙМ. Глава МИД Словакии Юрай Бланар заявил РИА Новости, что на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым на полях ГА ООН обсудит урегулирование на Украине и российские энергопоставки. "(Обсудим - ред.) все, что является наиболее важным для нашей гражданской политики в Словацкой Республике", - заявил он в ответ на вопрос, будет ли обсуждаться конфликт на Украине и российские энергопоставки в Европу. Достижение мира на Украине крайне важно для Братиславы, отметил он.
19:00 23.09.2025
 
Глава МИД Словакии обсудит с Лавровым Украину и энергопоставки

Лавров и Бланар обсудят урегулирование на Украине и поставки энергоресурсов

ООН, 23 сен - ПРАЙМ. Глава МИД Словакии Юрай Бланар заявил РИА Новости, что на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым на полях ГА ООН обсудит урегулирование на Украине и российские энергопоставки.
"(Обсудим - ред.) все, что является наиболее важным для нашей гражданской политики в Словацкой Республике", - заявил он в ответ на вопрос, будет ли обсуждаться конфликт на Украине и российские энергопоставки в Европу.
Достижение мира на Украине крайне важно для Братиславы, отметил он.
Заголовок открываемого материала