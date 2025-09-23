Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Глава ЛНР доложил Путину об обстановке в регионе - 23.09.2025
https://1prime.ru/20250923/lnr-862660934.html
Глава ЛНР доложил Путину об обстановке в регионе
Глава ЛНР доложил Путину об обстановке в регионе - 23.09.2025, ПРАЙМ
Глава ЛНР доложил Путину об обстановке в регионе
Обстановка на территории ЛНР остается сложной и напряженной, доложил глава ЛНР Леонид Пасечник на встрече с президентом России Владимиром Путиным. | 23.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-23T14:13+0300
2025-09-23T14:13+0300
лнр
владимир путин
общество
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/0f/862313758_0:0:3139:1765_1920x0_80_0_0_867f3913e0e56ec6f4854a25fa682565.jpg
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Обстановка на территории ЛНР остается сложной и напряженной, доложил глава ЛНР Леонид Пасечник на встрече с президентом России Владимиром Путиным. "На территории республики обстановка, к большому сожалению, продолжает оставаться сложной и напряженной. И это, безусловно, в первую очередь связано с тем, что на нашей территории проходит линия боевого соприкосновения, где ведутся полномасштабные боевые действия", - сказал Пасечник.
лнр
2025
лнр, владимир путин, общество
ЛНР, Владимир Путин, Общество
14:13 23.09.2025
 
Глава ЛНР доложил Путину об обстановке в регионе

Глава ЛНР Пасечник на встрече с Путиным назвал обстановку в регионе напряженной

Глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник
Глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник - ПРАЙМ, 1920, 23.09.2025
Глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник. Архивное фото
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Обстановка на территории ЛНР остается сложной и напряженной, доложил глава ЛНР Леонид Пасечник на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
"На территории республики обстановка, к большому сожалению, продолжает оставаться сложной и напряженной. И это, безусловно, в первую очередь связано с тем, что на нашей территории проходит линия боевого соприкосновения, где ведутся полномасштабные боевые действия", - сказал Пасечник.
ЛНР Владимир Путин Общество
 
 
