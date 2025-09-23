https://1prime.ru/20250923/lnr-862660934.html
Глава ЛНР доложил Путину об обстановке в регионе
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Обстановка на территории ЛНР остается сложной и напряженной, доложил глава ЛНР Леонид Пасечник на встрече с президентом России Владимиром Путиным. "На территории республики обстановка, к большому сожалению, продолжает оставаться сложной и напряженной. И это, безусловно, в первую очередь связано с тем, что на нашей территории проходит линия боевого соприкосновения, где ведутся полномасштабные боевые действия", - сказал Пасечник.
