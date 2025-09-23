Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Макрон угодил в неприятную ситуацию в Нью-Йорке из-за Трампа - 23.09.2025
Макрон угодил в неприятную ситуацию в Нью-Йорке из-за Трампа
Макрон угодил в неприятную ситуацию в Нью-Йорке из-за Трампа - 23.09.2025, ПРАЙМ
Макрон угодил в неприятную ситуацию в Нью-Йорке из-за Трампа
В Нью-Йорке полиция остановила автомобиль, в котором находился президент Франции Эммануэль Макрон, передает телеканал BMFTV. | 23.09.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. В Нью-Йорке полиция остановила автомобиль, в котором находился президент Франции Эммануэль Макрон, передает телеканал BMFTV."Макрон, покидавший штаб-квартиру ООН, &lt;…&gt;, был заблокирован на улице президентским кортежем Дональда Трампа", — говорится в публикации.Для урегулирования возникшей ситуации французский лидер сделал звонок своему американскому коллеге."Представляете, я сейчас жду на улице, потому что для вас все перекрыто", — приводит издание слова Макрона.Согласно данным BMFTV, через несколько минут движение на улице было разблокировано, но лишь для прохожих, что заставило Макрона продолжить беседу с Трампом прямо на улице.
15:00 23.09.2025
 
Макрон угодил в неприятную ситуацию в Нью-Йорке из-за Трампа

В Нью-Йорке полицейские остановили автомобиль Макрона из-за кортежа Трампа

МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. В Нью-Йорке полиция остановила автомобиль, в котором находился президент Франции Эммануэль Макрон, передает телеканал BMFTV.
"Макрон, покидавший штаб-квартиру ООН, <…>, был заблокирован на улице президентским кортежем Дональда Трампа", — говорится в публикации.
Для урегулирования возникшей ситуации французский лидер сделал звонок своему американскому коллеге.
"Представляете, я сейчас жду на улице, потому что для вас все перекрыто", — приводит издание слова Макрона.
Согласно данным BMFTV, через несколько минут движение на улице было разблокировано, но лишь для прохожих, что заставило Макрона продолжить беседу с Трампом прямо на улице.
Заголовок открываемого материала