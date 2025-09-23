https://1prime.ru/20250923/makron-862663784.html
Макрон угодил в неприятную ситуацию в Нью-Йорке из-за Трампа
Макрон угодил в неприятную ситуацию в Нью-Йорке из-за Трампа - 23.09.2025, ПРАЙМ
Макрон угодил в неприятную ситуацию в Нью-Йорке из-за Трампа
В Нью-Йорке полиция остановила автомобиль, в котором находился президент Франции Эммануэль Макрон, передает телеканал BMFTV. | 23.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-23T15:00+0300
2025-09-23T15:00+0300
2025-09-23T15:00+0300
нью-йорк
эммануэль макрон
дональд трамп
оон
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/0e/846322468_0:0:2865:1611_1920x0_80_0_0_876b0fd73af1f51454f8117784511f25.jpg
МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. В Нью-Йорке полиция остановила автомобиль, в котором находился президент Франции Эммануэль Макрон, передает телеканал BMFTV."Макрон, покидавший штаб-квартиру ООН, <…>, был заблокирован на улице президентским кортежем Дональда Трампа", — говорится в публикации.Для урегулирования возникшей ситуации французский лидер сделал звонок своему американскому коллеге."Представляете, я сейчас жду на улице, потому что для вас все перекрыто", — приводит издание слова Макрона.Согласно данным BMFTV, через несколько минут движение на улице было разблокировано, но лишь для прохожих, что заставило Макрона продолжить беседу с Трампом прямо на улице.
https://1prime.ru/20250922/makron-862624283.html
нью-йорк
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/0e/846322468_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_c5ce8ae8a3c8bbfb92a222534e038d74.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нью-йорк, эммануэль макрон, дональд трамп, оон, в мире
Нью-Йорк, Эммануэль Макрон, Дональд Трамп, ООН, В мире
Макрон угодил в неприятную ситуацию в Нью-Йорке из-за Трампа
В Нью-Йорке полицейские остановили автомобиль Макрона из-за кортежа Трампа